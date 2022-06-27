https://ria.ru/20220627/gosizmena-1798355196.html

В ГД рекомендовали приравнять переход на сторону противника к госизмене

В ГД рекомендовали приравнять переход на сторону противника к госизмене - РИА Новости, 27.06.2022

В ГД рекомендовали приравнять переход на сторону противника к госизмене

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, предусматривающий, в частности,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:29

2022-06-27T11:29

2022-06-27T11:32

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политика

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, предусматривающий, в частности, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности России, а также приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта.Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".Деяния будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.Нормами проекта также предлагается установить, что участие граждан России в военных действиях против интересов РФ за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой, добавляется там."Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", - говорится в тексте поправки, рекомендованной к принятию.Добавляется, что конфиденциальное сотрудничество гражданина РФ со спецслужбой иностранного государства, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 миллиона рублей.Проект был внесен в Госдуму 25 мая группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым.

https://ria.ru/20220506/gosizmena-1787266340.html

https://ria.ru/20220421/izmena-1784676161.html

https://ria.ru/20220419/gosizmena-1784251374.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, василий пискарев