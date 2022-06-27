https://ria.ru/20220627/gogol-1798452409.html

Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии

Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии - РИА Новости, 27.06.2022

Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии

Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии. Подробностями в театре поделились в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:25

2022-06-27T15:25

2022-06-27T16:19

культура

новости культуры

гоголь-центр

театры

алексей агранович

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии. Подробностями в театре поделились в Telegram-канале учреждения. В публикации отметили, что пока не могут их опровергнуть, так как до сих пор "нет информации о продлении контрактов Художественного руководителя Алексея Аграновича и Директора Алексея Кабешева". Они заканчиваются 4 июля. За полтора года учреждение выпустила семь премьер, указывается в посте. Средняя заполняемость залов за то же время — 92 процента. "За 2021 год, несмотря на коронавирусные ограничения, театр заработал 146 миллионов рублей (при бюджетном финансировании в 146 миллионов рублей)", а за первое полугодие 2022 года — "162 миллиона рублей, (при бюджетном финансировании в 154 миллионов рублей)", приводятся данные в публикации. "По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два", — говорится в тексте в Telegram-канале Гоголь-центра.В публикации также указывается, что коллектив счастлив "работать в одной команде" и считает зрителей ее самой важной частью.

https://ria.ru/20220513/spektakl-1788348173.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гоголь-центр, театры, алексей агранович