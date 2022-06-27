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Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
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Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии
Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии - РИА Новости, 27.06.2022
Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии
Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии. Подробностями в театре поделились в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:25
2022-06-27T16:19
культура
новости культуры
гоголь-центр
театры
алексей агранович
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии. Подробностями в театре поделились в Telegram-канале учреждения. В публикации отметили, что пока не могут их опровергнуть, так как до сих пор "нет информации о продлении контрактов Художественного руководителя Алексея Аграновича и Директора Алексея Кабешева". Они заканчиваются 4 июля. За полтора года учреждение выпустила семь премьер, указывается в посте. Средняя заполняемость залов за то же время — 92 процента. "За 2021 год, несмотря на коронавирусные ограничения, театр заработал 146 миллионов рублей (при бюджетном финансировании в 146 миллионов рублей)", а за первое полугодие 2022 года — "162 миллиона рублей, (при бюджетном финансировании в 154 миллионов рублей)", приводятся данные в публикации. "По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два", — говорится в тексте в Telegram-канале Гоголь-центра.В публикации также указывается, что коллектив счастлив "работать в одной команде" и считает зрителей ее самой важной частью.
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новости культуры, гоголь-центр, театры, алексей агранович
15:25 27.06.2022 (обновлено: 16:19 27.06.2022)
 
Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии

В Гоголь-центре заявили об отсутствии данных о продлении контрактов руководителей театра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВывеска на здании "Гоголь-центра"
Вывеска на здании Гоголь-центра - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гоголь-центр отреагировал на слухи о закрытии. Подробностями в театре поделились в Telegram-канале учреждения.
В публикации отметили, что пока не могут их опровергнуть, так как до сих пор "нет информации о продлении контрактов Художественного руководителя Алексея Аграновича и Директора Алексея Кабешева". Они заканчиваются 4 июля.
За полтора года учреждение выпустила семь премьер, указывается в посте. Средняя заполняемость залов за то же время — 92 процента.
"За 2021 год, несмотря на коронавирусные ограничения, театр заработал 146 миллионов рублей (при бюджетном финансировании в 146 миллионов рублей)", а за первое полугодие 2022 года — "162 миллиона рублей, (при бюджетном финансировании в 154 миллионов рублей)", приводятся данные в публикации.
"По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два", — говорится в тексте в Telegram-канале Гоголь-центра.
В публикации также указывается, что коллектив счастлив "работать в одной команде" и считает зрителей ее самой важной частью.
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