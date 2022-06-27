https://ria.ru/20220627/geroy-1798448056.html

Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно

Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно - РИА Новости, 27.06.2022

Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:49

2022-06-27T14:49

2022-06-27T21:02

общество

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, вооруженные силы рф