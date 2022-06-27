https://ria.ru/20220627/geroy-1798448056.html
Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно
Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно - РИА Новости, 27.06.2022
Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:49
2022-06-27T14:49
2022-06-27T21:02
общество
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России (посмертно) старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, вооруженные силы рф
14:49 27.06.2022 (обновлено: 21:02 27.06.2022)
Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно
Президент Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно