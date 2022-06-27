https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html

В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ

В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ - РИА Новости, 27.06.2022

В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ

Первое заседание Верховного суда Крыма по делу о геноциде советских граждан на территории полуострова в годы его оккупации в 1941 – 1944 годах состоится в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T01:00

2022-06-27T01:00

2022-06-27T01:01

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Первое заседание Верховного суда Крыма по делу о геноциде советских граждан на территории полуострова в годы его оккупации в 1941 – 1944 годах состоится в понедельник, 27 июня.Верховный суд Крыма на предварительном заседании 20 июня назначил на понедельник, 27 июня начало рассмотрения по существу дела о геноциде советского народа в годы оккупации полуострова в ходе Великой Отечественной войны.Этот процесс стал уже пятым в российской истории, ранее подобные процессы прошли в Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областях.Заинтересованными лицами в деле на данный момент стали трое потомков крымчан, пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма). На предварительном заседании присутствовала жительница Белогорского района Крыма, 79-летняя Ирина Андрюшина, выступившая одним из заинтересованных лиц.За время своего пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.

https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, республика крым