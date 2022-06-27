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В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ - РИА Новости, 27.06.2022
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В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ
В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ - РИА Новости, 27.06.2022
В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ
Первое заседание Верховного суда Крыма по делу о геноциде советских граждан на территории полуострова в годы его оккупации в 1941 – 1944 годах состоится в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T01:00
2022-06-27T01:01
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Первое заседание Верховного суда Крыма по делу о геноциде советских граждан на территории полуострова в годы его оккупации в 1941 – 1944 годах состоится в понедельник, 27 июня.Верховный суд Крыма на предварительном заседании 20 июня назначил на понедельник, 27 июня начало рассмотрения по существу дела о геноциде советского народа в годы оккупации полуострова в ходе Великой Отечественной войны.Этот процесс стал уже пятым в российской истории, ранее подобные процессы прошли в Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областях.Заинтересованными лицами в деле на данный момент стали трое потомков крымчан, пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма). На предварительном заседании присутствовала жительница Белогорского района Крыма, 79-летняя Ирина Андрюшина, выступившая одним из заинтересованных лиц.За время своего пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.
https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html
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общество, республика крым
01:00 27.06.2022 (обновлено: 01:01 27.06.2022)
 
В Крыму рассмотрят дело о геноциде советского народа в годы ВОВ

Верховный суд Крыма 27 июня рассмотрит дело о геноциде советских граждан в годы ВОВ

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Первое заседание Верховного суда Крыма по делу о геноциде советских граждан на территории полуострова в годы его оккупации в 1941 – 1944 годах состоится в понедельник, 27 июня.
Верховный суд Крыма на предварительном заседании 20 июня назначил на понедельник, 27 июня начало рассмотрения по существу дела о геноциде советского народа в годы оккупации полуострова в ходе Великой Отечественной войны.
Этот процесс стал уже пятым в российской истории, ранее подобные процессы прошли в Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областях.
Заинтересованными лицами в деле на данный момент стали трое потомков крымчан, пострадавших в годы оккупации, а также крымский парламент (Госсовет Крыма). На предварительном заседании присутствовала жительница Белогорского района Крыма, 79-летняя Ирина Андрюшина, выступившая одним из заинтересованных лиц.
За время своего пребывания в Крыму нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан были замучены в тюрьмах и лагерях.
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчиками. 1945 год - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 00:44
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы ВОВ
 
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