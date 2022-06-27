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Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек - РИА Новости, 27.06.2022
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Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек
Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек - РИА Новости, 27.06.2022
Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек
Число погибших из-за утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба возросло до десяти, ранены более 250, сообщил департамент госбезопасности королевства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:37
2022-06-27T19:37
в мире
цены на нефть
акаба (мухафаза)
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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Число погибших из-за утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба возросло до десяти, ранены более 250, сообщил департамент госбезопасности королевства.Ранее департамент сообщал о гибели пяти человек в порту Акаба, когда во время операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна."В результате утечки газа погибли десять человек, пострадал 251 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Специалисты в данный момент продолжают устранять последствия инцидента.В свою очередь премьер-министр Бишар аль-Хасауне распорядился сформировать комитет по расследованию инцидента. Премьер уже направился в Акабу, сообщила его канцелярия.
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в мире, цены на нефть, акаба (мухафаза)
19:37 27.06.2022
 
Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек

Департамент госбезопасности Иордании сообщил о десяти погибших из-за утечки газа

CC BY 2.0 / Ted Chi / Иордания
Иордания - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY 2.0 / Ted Chi /
Иордания. Архивное фото
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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Число погибших из-за утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба возросло до десяти, ранены более 250, сообщил департамент госбезопасности королевства.
Ранее департамент сообщал о гибели пяти человек в порту Акаба, когда во время операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна.
"В результате утечки газа погибли десять человек, пострадал 251 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Специалисты в данный момент продолжают устранять последствия инцидента.
В свою очередь премьер-министр Бишар аль-Хасауне распорядился сформировать комитет по расследованию инцидента. Премьер уже направился в Акабу, сообщила его канцелярия.
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