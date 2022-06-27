https://ria.ru/20220627/gaz-1798550941.html

Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек

Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек - РИА Новости, 27.06.2022

Число погибших из-за утечки газа в Иордании выросло до десяти человек

Число погибших из-за утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба возросло до десяти, ранены более 250, сообщил департамент госбезопасности королевства. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:37

2022-06-27T19:37

2022-06-27T19:37

в мире

цены на нефть

акаба (мухафаза)

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АММАН, 27 июн – РИА Новости. Число погибших из-за утечки токсичного газа в иорданском порту Акаба возросло до десяти, ранены более 250, сообщил департамент госбезопасности королевства.Ранее департамент сообщал о гибели пяти человек в порту Акаба, когда во время операции по транспортировке упала наполненная неким ядовитым газом цистерна."В результате утечки газа погибли десять человек, пострадал 251 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.Специалисты в данный момент продолжают устранять последствия инцидента.В свою очередь премьер-министр Бишар аль-Хасауне распорядился сформировать комитет по расследованию инцидента. Премьер уже направился в Акабу, сообщила его канцелярия.

https://ria.ru/20220513/vzryv-1788236877.html

акаба (мухафаза)

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в мире, цены на нефть, акаба (мухафаза)