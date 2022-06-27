https://ria.ru/20220627/gaz-1798511294.html

В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу

В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу - РИА Новости, 27.06.2022

В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу

Поездка министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар по вопросу о возможных поставках газа в Германию была "хороша организована", но "пока неэффективна",... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:37

2022-06-27T17:37

2022-06-27T17:37

катар

германия

европа

роберт хабек

в мире

природный газ

йенс шпан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поездка министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар по вопросу о возможных поставках газа в Германию была "хороша организована", но "пока неэффективна", заявил замглавы фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан в соцсети Twitter.Ранее таблоид BILD сообщил о том, что правительство ФРГ не смогло ответить на вопрос о современном состоянии так называемой сделки с Катаром о поставках газа. Издание приводит заявление минэкономики, согласно которому "с германской стороны ответственность за определение времени и объема возможных поставок газа несут компании", поэтому "федеральное правительство не может комментировать это".Министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в марте посетил Катар и заключил партнерство в энергетической сфере, которое предусматривает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и СПГ. Соответствующая декларация была подписана в мае. Хабек заявил, что данный документ стал "важным шагом на пути к большей независимости от российского газа".По информации агентства Рейтер, есть разногласия на переговорах между ФРГ и Катаром по условиям долгосрочных контрактов о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о требованиях Катара подписать договоры на срок не менее чем 20 лет и запретить Германии перенаправлять газ в другие страны Европы.

https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html

катар

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

катар, германия, европа, роберт хабек, в мире, природный газ, йенс шпан