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В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу - РИА Новости, 27.06.2022
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В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу
В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу - РИА Новости, 27.06.2022
В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу
Поездка министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар по вопросу о возможных поставках газа в Германию была "хороша организована", но "пока неэффективна",... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:37
2022-06-27T17:37
катар
германия
европа
роберт хабек
в мире
природный газ
йенс шпан
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поездка министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар по вопросу о возможных поставках газа в Германию была "хороша организована", но "пока неэффективна", заявил замглавы фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан в соцсети Twitter.Ранее таблоид BILD сообщил о том, что правительство ФРГ не смогло ответить на вопрос о современном состоянии так называемой сделки с Катаром о поставках газа. Издание приводит заявление минэкономики, согласно которому "с германской стороны ответственность за определение времени и объема возможных поставок газа несут компании", поэтому "федеральное правительство не может комментировать это".Министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в марте посетил Катар и заключил партнерство в энергетической сфере, которое предусматривает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и СПГ. Соответствующая декларация была подписана в мае. Хабек заявил, что данный документ стал "важным шагом на пути к большей независимости от российского газа".По информации агентства Рейтер, есть разногласия на переговорах между ФРГ и Катаром по условиям долгосрочных контрактов о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о требованиях Катара подписать договоры на срок не менее чем 20 лет и запретить Германии перенаправлять газ в другие страны Европы.
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катар, германия, европа, роберт хабек, в мире, природный газ, йенс шпан
17:37 27.06.2022
 
В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу

Оппозиция в Германии обвинила власти в "инсценировке" сделки с Катаром о поставках газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поездка министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар по вопросу о возможных поставках газа в Германию была "хороша организована", но "пока неэффективна", заявил замглавы фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан в соцсети Twitter.

"Поездка в Катар была хорошо организована и хорошо инсценирована. Только, по-видимому, пока неэффективна. Федеральное правительство не может или не хочет сказать, поступит ли этой зимой из Катара хотя бы 1 кубометр газа", - написал политик.

Ранее таблоид BILD сообщил о том, что правительство ФРГ не смогло ответить на вопрос о современном состоянии так называемой сделки с Катаром о поставках газа. Издание приводит заявление минэкономики, согласно которому "с германской стороны ответственность за определение времени и объема возможных поставок газа несут компании", поэтому "федеральное правительство не может комментировать это".
Министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в марте посетил Катар и заключил партнерство в энергетической сфере, которое предусматривает сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и СПГ. Соответствующая декларация была подписана в мае. Хабек заявил, что данный документ стал "важным шагом на пути к большей независимости от российского газа".
По информации агентства Рейтер, есть разногласия на переговорах между ФРГ и Катаром по условиям долгосрочных контрактов о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о требованиях Катара подписать договоры на срок не менее чем 20 лет и запретить Германии перенаправлять газ в другие страны Европы.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 15:32
Эксперт назвал срок возобновления работы "Северного потока" на всю мощность
 
КатарГерманияЕвропаРоберт ХабекВ миреПриродный газЙенс Шпан
 
 
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