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ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов - РИА Новости, 27.06.2022
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ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов
ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов - РИА Новости, 27.06.2022
ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов
Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы - на 90%, говорится в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:33
2022-06-27T11:54
в мире
природный газ
евросоюз
еврокомиссия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы - на 90%, говорится в сообщении Еврокомиссии."Сегодняшнее официальное одобрение министрами энергетики ЕС последовало за положительным голосованием Европейского парламента на прошлой неделе. Новое Положение о хранении газа теперь официально принято и вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС", - говорится в релизе."Согласно новому законодательству, 18 (из 27 - ред.) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%", - сообщает Еврокомиссия.
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в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, европа
11:33 27.06.2022 (обновлено: 11:54 27.06.2022)
 
ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов

ЕС окончательно принял новые правила, требующие заполнить резервы газом на 80% к 1 ноября

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы - на 90%, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Сегодняшнее официальное одобрение министрами энергетики ЕС последовало за положительным голосованием Европейского парламента на прошлой неделе. Новое Положение о хранении газа теперь официально принято и вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС", - говорится в релизе.
"Согласно новому законодательству, 18 (из 27 - ред.) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%", - сообщает Еврокомиссия.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
06:14
Эксперт рассказал, чем может грозить Европе дефицит поставок газа
 
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