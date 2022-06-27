11:33 27.06.2022 (обновлено: 11:54 27.06.2022)
ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов
ЕС окончательно принял новые правила, требующие заполнить резервы газом на 80% к 1 ноября
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы - на 90%, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Сегодняшнее официальное одобрение министрами энергетики ЕС последовало за положительным голосованием Европейского парламента на прошлой неделе. Новое Положение о хранении газа теперь официально принято и вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС", - говорится в релизе.
"Согласно новому законодательству, 18 (из 27 - ред.) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%", - сообщает Еврокомиссия.