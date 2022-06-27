https://ria.ru/20220627/gaz-1798356802.html

ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов

ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов - РИА Новости, 27.06.2022

ЕС окончательно принял правила о заполнении газохранилищ на 80 процентов

Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы - на 90%, говорится в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:33

2022-06-27T11:33

2022-06-27T11:54

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы - на 90%, говорится в сообщении Еврокомиссии."Сегодняшнее официальное одобрение министрами энергетики ЕС последовало за положительным голосованием Европейского парламента на прошлой неделе. Новое Положение о хранении газа теперь официально принято и вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС", - говорится в релизе."Согласно новому законодательству, 18 (из 27 - ред.) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%", - сообщает Еврокомиссия.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798293811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, европа