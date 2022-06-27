https://ria.ru/20220627/gaubitsa-1798355888.html

Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине

Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине - РИА Новости, 27.06.2022

Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б" такого же... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:31

2022-06-27T11:31

2022-06-27T12:30

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

мста-б

украина

акация (гаубица)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б" такого же калибра.В ролике гаубица "Мста-Б" ведет огонь по целям с замаскированной позиции в лесопосадке. Орудие получило от боевого расчета имя "Наташа", которое написали на стволе.В Минобороны уточнили, что показанная на видео артиллерия поддержала огнем наступление подразделений Западного военного округа.После стрельбы самоходные артустановки и буксируемые гаубицы меняют огневую позицию.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798079127.html

украина

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Ольга Фомченкова

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"Наташа" ударила по бронетехнике противника, или "Мста-Б" в работе "Наташа" ударила по бронетехнике противника, или "Мста-Б" в работе 2022-06-27T11:31 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), мста-б, украина, акация (гаубица)