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Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/gaubitsa-1798355888.html
Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине
Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине - РИА Новости, 27.06.2022
Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б" такого же... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:31
2022-06-27T12:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
мста-б
украина
акация (гаубица)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б" такого же калибра.В ролике гаубица "Мста-Б" ведет огонь по целям с замаскированной позиции в лесопосадке. Орудие получило от боевого расчета имя "Наташа", которое написали на стволе.В Минобороны уточнили, что показанная на видео артиллерия поддержала огнем наступление подразделений Западного военного округа.После стрельбы самоходные артустановки и буксируемые гаубицы меняют огневую позицию.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798079127.html
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"Наташа" ударила по бронетехнике противника, или "Мста-Б" в работе
"Наташа" ударила по бронетехнике противника, или "Мста-Б" в работе
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), мста-б, украина, акация (гаубица)
11:31 27.06.2022 (обновлено: 12:30 27.06.2022)
 
Минобороны показало работу гаубицы "Наташа" на Украине

Минобороны показало работу гаубицы "Мста-Б" по имени "Наташа" по позициям украинских войск

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых орудий "Мста-Б" такого же калибра.
В ролике гаубица "Мста-Б" ведет огонь по целям с замаскированной позиции в лесопосадке. Орудие получило от боевого расчета имя "Наташа", которое написали на стволе.
В Минобороны уточнили, что показанная на видео артиллерия поддержала огнем наступление подразделений Западного военного округа.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов, выявив передвижение колонны бронетехники и живой силы противника на военных автомобилях, передали координаты района на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам цели. В ходе боя артиллерийским огнем колонна ВСУ в составе БМП, большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена", — рассказали в ведомстве.

После стрельбы самоходные артустановки и буксируемые гаубицы меняют огневую позицию.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Авиационная ракета - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Мста-БУкраинаАкация (гаубица)
 
 
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