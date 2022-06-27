https://ria.ru/20220627/g7-1798391211.html
Песков отреагировал на заявления участников саммита G7
Песков отреагировал на заявления участников саммита G7 - РИА Новости, 27.06.2022
Песков отреагировал на заявления участников саммита G7
В Кремле следили за заявлениями участников саммита G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:40
2022-06-27T12:40
2022-06-27T13:14
в мире
дмитрий песков
g7
владимир путин
саммит g7
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле следили за заявлениями участников саммита G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы наблюдаем, конечно, за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, сообщало агентство Франс Пресс. Речь шла об известных фотографиях, где Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, они были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.Отвечая на вопрос, обратил ли Песков внимание на обсуждение фотографии президента РФ верхом на коне, он заметил, что не видел этого снимка. "Вы знаете, я, честно говоря, не видел фотографию Путина на коне", - сказал он.
https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, дмитрий песков, g7, владимир путин, саммит g7
12:40 27.06.2022 (обновлено: 13:14 27.06.2022)
Песков отреагировал на заявления участников саммита G7
Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле следили за заявлениями участников саммита G7
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле следили за заявлениями участников саммита G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы наблюдаем, конечно, за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина
и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, сообщало агентство Франс Пресс. Речь шла об известных фотографиях, где Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, они были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.
Отвечая на вопрос, обратил ли Песков внимание на обсуждение фотографии президента РФ верхом на коне, он заметил, что не видел этого снимка. "Вы знаете, я, честно говоря, не видел фотографию Путина на коне", - сказал он.