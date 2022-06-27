https://ria.ru/20220627/g7-1798391211.html

Песков отреагировал на заявления участников саммита G7

Песков отреагировал на заявления участников саммита G7 - РИА Новости, 27.06.2022

Песков отреагировал на заявления участников саммита G7

В Кремле следили за заявлениями участников саммита G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:40

2022-06-27T12:40

2022-06-27T13:14

в мире

дмитрий песков

g7

владимир путин

саммит g7

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Кремле следили за заявлениями участников саммита G7, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы наблюдаем, конечно, за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" российского лидера, сообщало агентство Франс Пресс. Речь шла об известных фотографиях, где Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, они были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.Отвечая на вопрос, обратил ли Песков внимание на обсуждение фотографии президента РФ верхом на коне, он заметил, что не видел этого снимка. "Вы знаете, я, честно говоря, не видел фотографию Путина на коне", - сказал он.

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий песков, g7, владимир путин, саммит g7