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Французский телеканал показал правду про Украину - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html
Французский телеканал показал правду про Украину
Французский телеканал показал правду про Украину - РИА Новости, 27.06.2022
Французский телеканал показал правду про Украину
Большинство жителей Лисичанска не поддерживают украинских военных и киевский режим, говорится в репортаже французского телеканала France 24. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:44
2022-06-27T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лисичанск
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство жителей Лисичанска не поддерживают украинских военных и киевский режим, говорится в репортаже французского телеканала France 24. Журналисты планировали показать, как украинские волонтеры "помогают" местным жителям эвакуироваться из города, но в итоге оказались удивлены пророссийской позицией мирного населения."Это депортация, вы что не видите, они выгоняют нас из наших домов", — ответил местный житель на вопрос, собирается ли он оставаться в Лисичанске.В репортаже уточняется, что солдаты ВСУ дали всего два дня на то, чтобы покинуть город. Это вызвало возмущение среди украинцев, многие отказались покидать свои дома.Среди опрошенных телеканалом людей также популярно мнение, что их союзник —Россия, а не Европа.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. При этом в Минобороны России в понедельник сообщили, что украинские войска утратили управление на этом направлении.
https://ria.ru/20220610/italiya-1794689664.html
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в мире, украина, лисичанск, россия, вооруженные силы украины, владимир путин
21:44 27.06.2022 (обновлено: 22:03 27.06.2022)
 
Французский телеканал показал правду про Украину

Телеканал France 24 признал, что жители Лисичанска не поддерживают украинских военных

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство жителей Лисичанска не поддерживают украинских военных и киевский режим, говорится в репортаже французского телеканала France 24.
Журналисты планировали показать, как украинские волонтеры "помогают" местным жителям эвакуироваться из города, но в итоге оказались удивлены пророссийской позицией мирного населения.
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"Это депортация, вы что не видите, они выгоняют нас из наших домов", — ответил местный житель на вопрос, собирается ли он оставаться в Лисичанске.
В репортаже уточняется, что солдаты ВСУ дали всего два дня на то, чтобы покинуть город. Это вызвало возмущение среди украинцев, многие отказались покидать свои дома.

"Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей", — рассказала одна женщина.

Среди опрошенных телеканалом людей также популярно мнение, что их союзник —Россия, а не Европа.
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В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. При этом в Минобороны России в понедельник сообщили, что украинские войска утратили управление на этом направлении.
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