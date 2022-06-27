https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html

Французский телеканал показал правду про Украину

Французский телеканал показал правду про Украину - РИА Новости, 27.06.2022

Французский телеканал показал правду про Украину

Большинство жителей Лисичанска не поддерживают украинских военных и киевский режим, говорится в репортаже французского телеканала France 24. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:44

2022-06-27T21:44

2022-06-27T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

лисичанск

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вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство жителей Лисичанска не поддерживают украинских военных и киевский режим, говорится в репортаже французского телеканала France 24. Журналисты планировали показать, как украинские волонтеры "помогают" местным жителям эвакуироваться из города, но в итоге оказались удивлены пророссийской позицией мирного населения."Это депортация, вы что не видите, они выгоняют нас из наших домов", — ответил местный житель на вопрос, собирается ли он оставаться в Лисичанске.В репортаже уточняется, что солдаты ВСУ дали всего два дня на то, чтобы покинуть город. Это вызвало возмущение среди украинцев, многие отказались покидать свои дома.Среди опрошенных телеканалом людей также популярно мнение, что их союзник —Россия, а не Европа.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска. При этом в Минобороны России в понедельник сообщили, что украинские войска утратили управление на этом направлении.

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украина

лисичанск

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, лисичанск, россия, вооруженные силы украины, владимир путин