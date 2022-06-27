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Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина - РИА Новости, 27.06.2022
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина
Читатели издания NYP подняли на смех рассуждения лидеров G7 о том, стоит ли им раздеться, чтобы выглядеть на фотографии "круче" Владимира Путина. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:28
2022-06-27T19:28
2022-06-27T19:57
в мире
владимир путин
джо байден
g7
саммит g7
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели издания NYP подняли на смех рассуждения лидеров G7 о том, стоит ли им раздеться, чтобы выглядеть на фотографии "круче" Владимира Путина."Мне кажется, что эти женоподобные мужчины попросту ему завидуют", - предположил пользователь."Путин никогда не путал жену и сестру, не принимал ванну с дочерью и не падал с ног от малейшего дуновения ветерка", - поддержал его еще один юзер."Если их смешит старое фото Путина, то падение Байдена с велосипеда должно вызывать у них просто истерический хохот. Мы надеемся, что пасхальный кролик пристально наблюдает за ним", - подытожил другой комментатор, вспомнив "странное" поведение американского президента во время празднования Пасхи."Неплохо, я бы предпочел увидеть не Байдена, а Путина без рубашки", - заявил другой."В СМИ так много сообщений о возможных "болезнях" Путина, а также его не самых удачных фото, однако он все равно выглядит как здоровый мужчина, умеющий хорошо думать…и это на контрасте со слабым и ограниченным Байденом, который с трудом формулирует мысли и нуждается в подсказках, что сделать", - подчеркнул пользователь.Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.
https://ria.ru/20220627/bayden-1798319305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джо байден, g7, саммит g7
19:28 27.06.2022 (обновлено: 19:57 27.06.2022)
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина
Читатели NYP назвали попытку лидеров стран G7 сделать фото "круче Путина" жалкой
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Читатели издания NYP
подняли на смех рассуждения лидеров G7 о том, стоит ли им раздеться, чтобы выглядеть на фотографии "круче" Владимира Путина.
"Мне кажется, что эти женоподобные мужчины попросту ему завидуют", - предположил пользователь.
"Он упал с лошади? Или забыл, президентом какой страны является? Или же он с трудом разбирается в пометках из записной книжки или попросту читает с телесуфлера на пресс-конференции?" - сыронизировал другой, вспоминая недавние конфузы американского лидера Джо Байдена.
"Путин никогда не путал жену и сестру, не принимал ванну с дочерью и не падал с ног от малейшего дуновения ветерка", - поддержал его еще один юзер.
"Если их смешит старое фото Путина, то падение Байдена с велосипеда должно вызывать у них просто истерический хохот. Мы надеемся, что пасхальный кролик пристально наблюдает за ним", - подытожил другой комментатор, вспомнив "странное" поведение американского президента во время празднования Пасхи.
"Неплохо, я бы предпочел увидеть не Байдена, а Путина без рубашки", - заявил другой.
"В СМИ так много сообщений о возможных "болезнях" Путина, а также его не самых удачных фото, однако он все равно выглядит как здоровый мужчина, умеющий хорошо думать…и это на контрасте со слабым и ограниченным Байденом, который с трудом формулирует мысли и нуждается в подсказках, что сделать", - подчеркнул пользователь.
Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии
. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала
, ЮАР
, Аргентины
, Индии
и Индонезии
. Фотографии, где Владимир Путин
запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.