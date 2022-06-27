Рейтинг@Mail.ru
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/foto-1798547204.html
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина - РИА Новости, 27.06.2022
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина
Читатели издания NYP подняли на смех рассуждения лидеров G7 о том, стоит ли им раздеться, чтобы выглядеть на фотографии "круче" Владимира Путина. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:28
2022-06-27T19:57
в мире
владимир путин
джо байден
g7
саммит g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261107_0:218:2896:1847_1920x0_80_0_0_eac062d2c61e18f3982bba07ca10dd71.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели издания NYP подняли на смех рассуждения лидеров G7 о том, стоит ли им раздеться, чтобы выглядеть на фотографии "круче" Владимира Путина."Мне кажется, что эти женоподобные мужчины попросту ему завидуют", - предположил пользователь."Путин никогда не путал жену и сестру, не принимал ванну с дочерью и не падал с ног от малейшего дуновения ветерка", - поддержал его еще один юзер."Если их смешит старое фото Путина, то падение Байдена с велосипеда должно вызывать у них просто истерический хохот. Мы надеемся, что пасхальный кролик пристально наблюдает за ним", - подытожил другой комментатор, вспомнив "странное" поведение американского президента во время празднования Пасхи."Неплохо, я бы предпочел увидеть не Байдена, а Путина без рубашки", - заявил другой."В СМИ так много сообщений о возможных "болезнях" Путина, а также его не самых удачных фото, однако он все равно выглядит как здоровый мужчина, умеющий хорошо думать…и это на контрасте со слабым и ограниченным Байденом, который с трудом формулирует мысли и нуждается в подсказках, что сделать", - подчеркнул пользователь.Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.
https://ria.ru/20220627/bayden-1798319305.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261107_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2a4c93153877eaa2b926157fca308f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, джо байден, g7, саммит g7
19:28 27.06.2022 (обновлено: 19:57 27.06.2022)
 
Байден стал посмешищем в США из-за попытки стать "круче" Путина

Читатели NYP назвали попытку лидеров стран G7 сделать фото "круче Путина" жалкой

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Читатели издания NYP подняли на смех рассуждения лидеров G7 о том, стоит ли им раздеться, чтобы выглядеть на фотографии "круче" Владимира Путина.
"Мне кажется, что эти женоподобные мужчины попросту ему завидуют", - предположил пользователь.
"Он упал с лошади? Или забыл, президентом какой страны является? Или же он с трудом разбирается в пометках из записной книжки или попросту читает с телесуфлера на пресс-конференции?" - сыронизировал другой, вспоминая недавние конфузы американского лидера Джо Байдена.
"Путин никогда не путал жену и сестру, не принимал ванну с дочерью и не падал с ног от малейшего дуновения ветерка", - поддержал его еще один юзер.
"Если их смешит старое фото Путина, то падение Байдена с велосипеда должно вызывать у них просто истерический хохот. Мы надеемся, что пасхальный кролик пристально наблюдает за ним", - подытожил другой комментатор, вспомнив "странное" поведение американского президента во время празднования Пасхи.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 09:59
Снова Байден. Шольц спас совместное фото лидеров G7
"Неплохо, я бы предпочел увидеть не Байдена, а Путина без рубашки", - заявил другой.
"В СМИ так много сообщений о возможных "болезнях" Путина, а также его не самых удачных фото, однако он все равно выглядит как здоровый мужчина, умеющий хорошо думать…и это на контрасте со слабым и ограниченным Байденом, который с трудом формулирует мысли и нуждается в подсказках, что сделать", - подчеркнул пользователь.
Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников мероприятия — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин на отдыхе в Республике Тыва
Премьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва. Архивное фото
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденG7Саммит G7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала