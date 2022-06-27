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Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России
Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России - РИА Новости, 27.06.2022
Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России
Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:41
2022-06-27T17:18
юрий чиханчин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
европа
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин.Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании привлекали руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для проталкивания своих препаратов за вознаграждение. По одной из схем, речь идет о 500 миллионах, добавил он.Чиханчин, в свою очередь, отметил необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверки.
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юрий чиханчин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), европа, владимир путин, экономика
14:41 27.06.2022 (обновлено: 17:18 27.06.2022)
 
Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России

Путин раскритиковал проталкивание иностранными фармкомпаниями своих лекарств на рынок

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин.
Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании привлекали руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для проталкивания своих препаратов за вознаграждение. По одной из схем, речь идет о 500 миллионах, добавил он.
"Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", — обратил внимание Путин.
Чиханчин, в свою очередь, отметил необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверки.
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Юрий ЧиханчинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвропаВладимир ПутинЭкономика
 
 
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