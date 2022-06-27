https://ria.ru/20220627/farmkompanii-1798444655.html

Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России

Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России - РИА Новости, 27.06.2022

Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России

Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:41

2022-06-27T14:41

2022-06-27T17:18

юрий чиханчин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

европа

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин.Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании привлекали руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для проталкивания своих препаратов за вознаграждение. По одной из схем, речь идет о 500 миллионах, добавил он.Чиханчин, в свою очередь, отметил необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверки.

https://ria.ru/20220623/lekarstva-1797586050.html

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Владимир Лаврентьев

юрий чиханчин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), европа, владимир путин, экономика