14:41 27.06.2022 (обновлено: 17:18 27.06.2022)
Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России
Путин раскритиковал проталкивание иностранными фармкомпаниями своих лекарств на рынок
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин.
Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании привлекали руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для проталкивания своих препаратов за вознаграждение. По одной из схем, речь идет о 500 миллионах, добавил он.
"Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", — обратил внимание Путин.
Чиханчин, в свою очередь, отметил необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверки.