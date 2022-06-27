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Евросоюзу придется отказаться от принципа единогласия, заявил Боррель - РИА Новости, 27.06.2022
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Евросоюзу придется отказаться от принципа единогласия, заявил Боррель
Евросоюзу придется отказаться от принципа единогласия, заявил Боррель - РИА Новости, 27.06.2022
Евросоюзу придется отказаться от принципа единогласия, заявил Боррель
Вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:19
2022-06-27T12:19
в мире
евросоюз
жозеп боррель
украина
молдавия
грузия
европа
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Конечно, это уже давние дебаты… Но контекст изменился", - написал Боррель.По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.Он отметил, к примеру, что согласование шестого пакета антироссийских санкций заняло месяц, а достижения консенсуса по этому вопросу потребовало значительного смягчения предложенных ограничений.Ранее СМИ сообщали, что Венгрия в ходе консультаций добилась исключения на поставки нефти по трубопроводу "Дружба"."Если страны изначально будут понимать, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством, то у них будет больше стимулов для переговоров и создания альянсов, выработки компромисса", - уверен глава евродипломатии.В противном случае, по мнению Борреля, страны будут все чаще менять свою позицию, заставляя остальных вносить поправки. Он добавил, что политика применения вето в последнее время стала применяться чаще.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, украина, молдавия, грузия, европа
12:19 27.06.2022
 
Евросоюзу придется отказаться от принципа единогласия, заявил Боррель

Боррель: вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласных решений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Конечно, это уже давние дебаты… Но контекст изменился", - написал Боррель.
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Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС
По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.
Он отметил, к примеру, что согласование шестого пакета антироссийских санкций заняло месяц, а достижения консенсуса по этому вопросу потребовало значительного смягчения предложенных ограничений.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия в ходе консультаций добилась исключения на поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
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В Европе усомнились в реальности нового антироссийского плана
"Если страны изначально будут понимать, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством, то у них будет больше стимулов для переговоров и создания альянсов, выработки компромисса", - уверен глава евродипломатии.
В противном случае, по мнению Борреля, страны будут все чаще менять свою позицию, заставляя остальных вносить поправки. Он добавил, что политика применения вето в последнее время стала применяться чаще.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
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В миреЕвросоюзЖозеп БоррельУкраинаМолдавияГрузияЕвропа
 
 
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