Евросоюзу придется отказаться от принципа единогласия, заявил Боррель
Боррель: вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласных решений
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Конечно, это уже давние дебаты… Но контекст изменился", - написал Боррель.
Он отметил, к примеру, что согласование шестого пакета антироссийских санкций заняло месяц, а достижения консенсуса по этому вопросу потребовало значительного смягчения предложенных ограничений.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия в ходе консультаций добилась исключения на поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
"Если страны изначально будут понимать, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством, то у них будет больше стимулов для переговоров и создания альянсов, выработки компромисса", - уверен глава евродипломатии.
В противном случае, по мнению Борреля, страны будут все чаще менять свою позицию, заставляя остальных вносить поправки. Он добавил, что политика применения вето в последнее время стала применяться чаще.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".