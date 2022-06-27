https://ria.ru/20220627/evrobondy-1798585650.html

Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам - РИА Новости, 28.06.2022

Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что инвесторы, вложившиеся в российские евробонды, не получили выплаты по ним в должный срок, что говорит о РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-27T23:37

2022-06-27T23:37

2022-06-28T01:15

экономика

антон силуанов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что инвесторы, вложившиеся в российские евробонды, не получили выплаты по ним в должный срок, что говорит о "дефолте".Агентство Блумберг ранее писало, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" страны — впервые с 1918 года.Минфин еще 20 мая произвел выплаты по бондам с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по бумагам с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, хотя должен был это сделать 27 мая. Ведомство приняло решение рассчитаться с инвесторами заранее, так как позднее американские власти ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях ограничительных мер.Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но подчеркнул, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Затем выплаты по еврооблигациям Минфин проводил уже в нацвалюте, о первом рублевом перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Москва не станет отказываться от своих обязательств, а принимает все меры, чтобы полностью довести средства до лиц, вложившихся в российской госдолг. Кроме того, подчеркнул глава ведомства, создание искусственных преград для обслуживания Россией государственного долга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".Не согласны с утверждениями о наступившем "дефолте" и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их неправомерными — он напомнил, что платеж по еврооблигациям в валюте провели еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".

https://ria.ru/20220624/evrobondy-1797836291.html

россия

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон силуанов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша