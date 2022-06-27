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Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам - РИА Новости, 28.06.2022
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Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам
Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам - РИА Новости, 28.06.2022
Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что инвесторы, вложившиеся в российские евробонды, не получили выплаты по ним в должный срок, что говорит о РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-27T23:37
2022-06-28T01:15
экономика
антон силуанов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что инвесторы, вложившиеся в российские евробонды, не получили выплаты по ним в должный срок, что говорит о "дефолте".Агентство Блумберг ранее писало, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" страны — впервые с 1918 года.Минфин еще 20 мая произвел выплаты по бондам с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по бумагам с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, хотя должен был это сделать 27 мая. Ведомство приняло решение рассчитаться с инвесторами заранее, так как позднее американские власти ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях ограничительных мер.Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но подчеркнул, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Затем выплаты по еврооблигациям Минфин проводил уже в нацвалюте, о первом рублевом перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Москва не станет отказываться от своих обязательств, а принимает все меры, чтобы полностью довести средства до лиц, вложившихся в российской госдолг. Кроме того, подчеркнул глава ведомства, создание искусственных преград для обслуживания Россией государственного долга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".Не согласны с утверждениями о наступившем "дефолте" и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их неправомерными — он напомнил, что платеж по еврооблигациям в валюте провели еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
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экономика, антон силуанов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша
23:37 27.06.2022 (обновлено: 01:15 28.06.2022)
 
Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

Агентство Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

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Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что инвесторы, вложившиеся в российские евробонды, не получили выплаты по ним в должный срок, что говорит о "дефолте".
"Держатели суверенного долга России 27 июня не получили купонные выплаты по двум евробондам на сумму 100 миллионов долларов к завершению грес-периода в 30 календарных дней, что, согласно нашему определению, мы рассматриваем как дефолт", — утверждается в тексте заявления Moody's.
Агентство Блумберг ранее писало, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" страны — впервые с 1918 года.
Минфин еще 20 мая произвел выплаты по бондам с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по бумагам с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, хотя должен был это сделать 27 мая. Ведомство приняло решение рассчитаться с инвесторами заранее, так как позднее американские власти ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях ограничительных мер.
Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но подчеркнул, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
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Затем выплаты по еврооблигациям Минфин проводил уже в нацвалюте, о первом рублевом перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Москва не станет отказываться от своих обязательств, а принимает все меры, чтобы полностью довести средства до лиц, вложившихся в российской госдолг. Кроме того, подчеркнул глава ведомства, создание искусственных преград для обслуживания Россией государственного долга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".
Не согласны с утверждениями о наступившем "дефолте" и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их неправомерными — он напомнил, что платеж по еврооблигациям в валюте провели еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
 
ЭкономикаАнтон СилуановДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСША
 
 
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