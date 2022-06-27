https://ria.ru/20220627/evakuatsiya-1798571620.html

Из опасных районов Украины в Россию эвакуировали более 25 тысяч человек

Из опасных районов Украины в Россию эвакуировали более 25 тысяч человек - РИА Новости, 27.06.2022

Из опасных районов Украины в Россию эвакуировали более 25 тысяч человек

За прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса на территорию России эвакуированы 25 286 человек, в том числе 3 190 детей, заявил в понедельник... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:33

2022-06-27T21:33

2022-06-27T21:33

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Украины и Донбасса на территорию России эвакуированы 25 286 человек, в том числе 3 190 детей, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекли 330 663 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 5 678."В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - отметил генерал.Он добавил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 56 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 758 725 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - подчеркнул Мизинцев.

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика