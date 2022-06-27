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Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей

Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей - РИА Новости, 27.06.2022

Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей

Из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:35

2022-06-27T09:35

2022-06-27T09:35

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

северодонецк

россия

рамзан кадыров

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР."Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР - завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек", - сообщила Народная милиция в своём Telegram-канале.Накануне офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер заявил РИА Новости, что на территории химкомбината "Азот" остаются порядка 500 мирных жителей – их, по его словам, эвакуировать из бомбоубежища пока небезопасно.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в воскресенье с "Азота" было эвакуировано около 250 мирных жителей, в том числе детей. В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат покинули 800 человек.

луганская народная республика

северодонецк

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, родион мирошник, северодонецк, россия, рамзан кадыров