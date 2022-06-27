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Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей - РИА Новости, 27.06.2022
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Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей
Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей - РИА Новости, 27.06.2022
Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей
Из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:35
2022-06-27T09:35
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
северодонецк
россия
рамзан кадыров
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР."Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР - завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек", - сообщила Народная милиция в своём Telegram-канале.Накануне офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер заявил РИА Новости, что на территории химкомбината "Азот" остаются порядка 500 мирных жителей – их, по его словам, эвакуировать из бомбоубежища пока небезопасно.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в воскресенье с "Азота" было эвакуировано около 250 мирных жителей, в том числе детей. В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат покинули 800 человек.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, родион мирошник, северодонецк, россия, рамзан кадыров
09:35 27.06.2022
 
Из промзоны "Азота" эвакуировали еще более пятисот мирных жителей

Из бомбоубежищ комбината "Азот" в Северодонецке эвакуировали более пятисот мирных жителей

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот" за воскресенье эвакуировано более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР.
"Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР - завода "Азот". Очередной поездкой в промзону "Азота" было эвакуировано более 500 человек", - сообщила Народная милиция в своём Telegram-канале.
Накануне офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер заявил РИА Новости, что на территории химкомбината "Азот" остаются порядка 500 мирных жителей – их, по его словам, эвакуировать из бомбоубежища пока небезопасно.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в воскресенье с "Азота" было эвакуировано около 250 мирных жителей, в том числе детей. В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что комбинат покинули 800 человек.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникСеверодонецкРоссияРамзан Кадыров
 
 
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