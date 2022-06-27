https://ria.ru/20220627/ekvador-1798290677.html

Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов

Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов - РИА Новости, 27.06.2022

Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов

Добыча нефти в Эквадоре находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T04:01

2022-06-27T04:01

2022-06-27T04:01

цены на нефть

эквадор

гильермо лассо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153041/89/1530418934_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_55131ef48d0edc7615ae23d56be3a99e.jpg

МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Добыча нефти в Эквадоре находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенная в результате массовых протестов, не будет восстановлена, заявили в министерстве энергетики и горной добычи.Объем добытой в Эквадоре нефти за последние две недели был меньше расчетного на 1,3 миллиона баррелей, наибольшие потери зафиксировала государственная Petroecuador - 1 061 875 баррелей, частные компании потеряли 272 223 барреля. Закрыты 1176 скважин, из которых 996 принадлежат Petroecuador, и 180 — частным компаниям.Протесты против социальной и экономической политики руководства страны, организованные CONAIE, начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. Президент Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.

https://ria.ru/20220626/ekvador-1798171045.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, эквадор, гильермо лассо, в мире