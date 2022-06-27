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Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов - РИА Новости, 27.06.2022
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Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов
Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов - РИА Новости, 27.06.2022
Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов
Добыча нефти в Эквадоре находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T04:01
2022-06-27T04:01
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Добыча нефти в Эквадоре находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенная в результате массовых протестов, не будет восстановлена, заявили в министерстве энергетики и горной добычи.Объем добытой в Эквадоре нефти за последние две недели был меньше расчетного на 1,3 миллиона баррелей, наибольшие потери зафиксировала государственная Petroecuador - 1 061 875 баррелей, частные компании потеряли 272 223 барреля. Закрыты 1176 скважин, из которых 996 принадлежат Petroecuador, и 180 — частным компаниям.Протесты против социальной и экономической политики руководства страны, организованные CONAIE, начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. Президент Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.
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цены на нефть, эквадор, гильермо лассо, в мире
04:01 27.06.2022
 
Эквадор остановит добычу нефти при продолжении протестов

Эквадор остановит добычу нефти во вторник при продолжении протестов

© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Добыча нефти в Эквадоре находится на критически низком уровне и будет остановлена полностью через два дня, если логистика на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах, нарушенная в результате массовых протестов, не будет восстановлена, заявили в министерстве энергетики и горной добычи.
"Добыча нефти находится на критическом уровне, сегодня цифры показывают снижение более чем на 50% (до 12 июня добывалось в среднем 520 тыс. баррелей). Если такая ситуация сохранится, добыча нефти в стране будет остановлена через 48 часов, поскольку из-за актов вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог стало невозможно транспортировать сырьё и дизельное топливо, необходимые для поддержания работы", - говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
Объем добытой в Эквадоре нефти за последние две недели был меньше расчетного на 1,3 миллиона баррелей, наибольшие потери зафиксировала государственная Petroecuador - 1 061 875 баррелей, частные компании потеряли 272 223 барреля. Закрыты 1176 скважин, из которых 996 принадлежат Petroecuador, и 180 — частным компаниям.
Протесты против социальной и экономической политики руководства страны, организованные CONAIE, начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. Президент Гильермо Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового. Парламент в связи с этим обсуждает возможность вынесения импичмента Лассо.
Эквадор - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 07:13
Президент Эквадора отменил режим ЧС, введенный на фоне массовых протестов
 
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