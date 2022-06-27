https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html

Эксперт назвал срок возобновления работы "Северного потока" на всю мощность

Эксперт назвал срок возобновления работы "Северного потока" на всю мощность - РИА Новости, 27.06.2022

Эксперт назвал срок возобновления работы "Северного потока" на всю мощность

"Северный поток" может быть возвращен на полную или почти полную мощность уже к августу, если дипломатическое давление на Канаду со стороны Германии будет... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:32

2022-06-27T15:32

2022-06-27T15:33

экономика

алексей гривач

германия

канада

россия

siemens

фонд национальной энергетической безопасности

газпром

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Северный поток" может быть возвращен на полную или почти полную мощность уже к августу, если дипломатическое давление на Канаду со стороны Германии будет усиливаться в ближайшие недели, но гарантий такого исхода нет, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.При этом Смит допустил, что, если Германии все же не удастся договориться с Канадой, то в конечном итоге линия может быть полностью остановлена, но не сразу, а после длительного периода поставок с низкой пропускной способностью.С ним согласен и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Поставки по "Северному потоку" могут полностью остановиться, так как у еще работающих двигателей тоже через какое-то время закончится ресурс. И их нужно будет остановить, чтобы не допустить аварии", - объяснил он."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на компрессорной станции "Портовая" только три газоперекачивающих (ГПА) турбины, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.В середине июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток 1" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции, старт которой запланирован на 11 июля. При этом в минувший четверг Financial Times сообщал об опасениях ФРГ, что Россия якобы может "воспользоваться" ежегодным техническим обслуживанием и полностью перекрыть поставки в страну.

https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html

германия

канада

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, алексей гривач, германия, канада, россия, siemens, фонд национальной энергетической безопасности, газпром