https://ria.ru/20220627/eksgumatsiya-1798545447.html

На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных

На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022

На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных

На территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:25

2022-06-27T19:25

2022-06-27T20:58

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. На территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в Telegram-канале."Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории Мариуполя, в том числе комбината "Азовсталь", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в парке имени Петровского 20 мая 2022 года также эксгумировали останки солдат ВСУ, захороненных во время проведения активной фазы освобождения города. Отмечается, что следователи прокуратуры совместно с коллегами из Следственного комитета России обнаружили на месте списки с данными похороненных, позволившие их идентифицировать.Российская армия и подразделения ДНР в конце мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по информации Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских солдат.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мариуполь, ситуация в днр и лнр