Рейтинг@Mail.ru
На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/eksgumatsiya-1798545447.html
На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных
На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022
На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных
На территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:25
2022-06-27T20:58
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мариуполь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795252855_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_c27a4b445828b5d5427e5e6a142eded9.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. На территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в Telegram-канале."Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории Мариуполя, в том числе комбината "Азовсталь", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в парке имени Петровского 20 мая 2022 года также эксгумировали останки солдат ВСУ, захороненных во время проведения активной фазы освобождения города. Отмечается, что следователи прокуратуры совместно с коллегами из Следственного комитета России обнаружили на месте списки с данными похороненных, позволившие их идентифицировать.Российская армия и подразделения ДНР в конце мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по информации Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских солдат.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795252855_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_28d202ea0115a18fee8c9e19e055388d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мариуполь, ситуация в днр и лнр
19:25 27.06.2022 (обновлено: 20:58 27.06.2022)
 
На территории "Азовстали" обнаружили останки 172 украинских военных

Генпрокуратура ДНР обнаружила останки 172 украинских военных на "Азовстале" в Мариуполе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ВС России на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС России на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. На территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в Telegram-канале.
"Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории Мариуполя, в том числе комбината "Азовсталь", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в парке имени Петровского 20 мая 2022 года также эксгумировали останки солдат ВСУ, захороненных во время проведения активной фазы освобождения города.
Отмечается, что следователи прокуратуры совместно с коллегами из Следственного комитета России обнаружили на месте списки с данными похороненных, позволившие их идентифицировать.
Российская армия и подразделения ДНР в конце мая освободили последний рубеж обороны украинских войск в Мариуполе — территорию комбината "Азовсталь". Всего, по информации Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) и украинских солдат.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала