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В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства - РИА Новости, 27.06.2022
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В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства
В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства - РИА Новости, 27.06.2022
В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства
Россия не отказывается выполнять свои долговые обязательства, из-за невозможности платежей в валютах инвесторам предложен механизм расчетов в рублях, говорится... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:04
2022-06-27T15:05
экономика
россия
антон силуанов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не отказывается выполнять свои долговые обязательства, из-за невозможности платежей в валютах инвесторам предложен механизм расчетов в рублях, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ в связи с сообщениями об "объявлении дефолта по обязательствам РФ"."Российская Федерации не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах Российская Федерации предложила инвесторам новый механизм расчетов в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394", - говорится в сообщении.Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года.Минфин РФ должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро, и он сделал это заранее, так как позднее власти США ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Далее выплаты по еврооблигациям Минфин России проводил уже в рублях, о первом таком перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после соответствующего указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы полностью довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
https://ria.ru/20220627/minfin-1798424989.html
https://ria.ru/20220622/zoloto-1797258097.html
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экономика, россия, антон силуанов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, министерство финансов рф (минфин россии)
15:04 27.06.2022 (обновлено: 15:05 27.06.2022)
 
В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства

Минфин: Россия готова выполнять финансовые обязательства и предложила расчеты в рублях

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не отказывается выполнять свои долговые обязательства, из-за невозможности платежей в валютах инвесторам предложен механизм расчетов в рублях, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ в связи с сообщениями об "объявлении дефолта по обязательствам РФ".
"Российская Федерации не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах Российская Федерации предложила инвесторам новый механизм расчетов в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394", - говорится в сообщении.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:00Специальная военная операция на Украине
Минфин отреагировал на сообщения СМИ о дефолте России
Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года.
Минфин РФ должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро, и он сделал это заранее, так как позднее власти США ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
Далее выплаты по еврооблигациям Минфин России проводил уже в рублях, о первом таком перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после соответствующего указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы полностью довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 12:30
Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны
Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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