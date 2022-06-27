https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798453783.html

В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства

В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства - РИА Новости, 27.06.2022

В Минфине подтвердили, что Россия готова выполнять финансовые обязательства

Россия не отказывается выполнять свои долговые обязательства, из-за невозможности платежей в валютах инвесторам предложен механизм расчетов в рублях, говорится... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:04

2022-06-27T15:04

2022-06-27T15:05

экономика

россия

антон силуанов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия не отказывается выполнять свои долговые обязательства, из-за невозможности платежей в валютах инвесторам предложен механизм расчетов в рублях, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ в связи с сообщениями об "объявлении дефолта по обязательствам РФ"."Российская Федерации не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. С этой целью в условиях отсутствия технической возможности осуществления платежей в иностранных валютах Российская Федерации предложила инвесторам новый механизм расчетов в соответствии с указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394", - говорится в сообщении.Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года.Минфин РФ должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро, и он сделал это заранее, так как позднее власти США ожидаемо отказались продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Между тем из-за действий западных контрагентов деньги до держателей облигаций не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Далее выплаты по еврооблигациям Минфин России проводил уже в рублях, о первом таком перечислении сообщив 23 июня, на следующий день после соответствующего указа президента. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что перевод выплат с валюты на рубли не означает дефолта, а связан с форс-мажором. По его словам, Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы полностью довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт".Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".

https://ria.ru/20220627/minfin-1798424989.html

https://ria.ru/20220622/zoloto-1797258097.html

россия

сша

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экономика, россия, антон силуанов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, министерство финансов рф (минфин россии)