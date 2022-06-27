https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798424874.html

Лидеры стран G7 намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках

Лидеры стран G7 намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках - РИА Новости, 27.06.2022

Лидеры стран G7 намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках

Страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота, говорится в совместном заявлении лидеров "Большой... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:00

2022-06-27T14:00

2022-06-27T14:37

в мире

россия

g7

экономика

владимир путин

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота, говорится в совместном заявлении лидеров "Большой семерки"."Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции России от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения (от санкций). Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением (от санкций) и деятельностью по их восполнению", - сказано в документе."Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным производствам, сервисам и технологиям, производимыми нашими экономиками, в частности к тем, которые поддерживают российскую промышленную базу (производства) вооружений и сектор технологий", - говорится в документе.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220624/voyna-1797814421.html

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в мире, россия, g7, экономика, владимир путин, украина, санкции в отношении россии