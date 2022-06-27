https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798397955.html
В США заявили о сокращении экспорта в Россию за несколько месяцев на 97%
В США заявили о сокращении экспорта в Россию за несколько месяцев на 97% - РИА Новости, 27.06.2022
В США заявили о сокращении экспорта в Россию за несколько месяцев на 97%
Экспорт США в Россию за несколько месяцев сократился на 97%, импорт РФ может сократиться на 40%, следует из заявления Белого дома. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:57
2022-06-27T12:57
2022-06-27T13:27
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владимир путин
украина
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Экспорт США в Россию за несколько месяцев сократился на 97%, импорт РФ может сократиться на 40%, следует из заявления Белого дома."Экспорт США в Россию, в том числе важнейших технологических ресурсов, необходимых (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину для содержания его вооруженных сил, сократился примерно на 97%. Импорт России товаров со всего мира может упасть на 40%", - говорится в заявлении.Белый дом также считает, что инфляция в РФ поднимается выше 20%, а ВВП страны может сократиться на двузначные числа.Западные страны ранее уже ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html
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в мире, экономика, россия, сша, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, украина
12:57 27.06.2022 (обновлено: 13:27 27.06.2022)
В США заявили о сокращении экспорта в Россию за несколько месяцев на 97%
Белый дом: экспорт США в Россию за несколько месяцев сократился на 97%