https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798295057.html

Bloomberg объявило о наступлении "дефолта" в России в ночь на 27 июня

Bloomberg объявило о наступлении "дефолта" в России в ночь на 27 июня - РИА Новости, 27.06.2022

Bloomberg объявило о наступлении "дефолта" в России в ночь на 27 июня

В России в ночь на вторник наступил "дефолт" – впервые с 1998 года, утверждает американское агентство Bloomberg. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:40

2022-06-27T06:40

2022-06-27T08:58

экономика

россия

сша

министерство финансов сша

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В России в ночь на вторник наступил "дефолт" – впервые с 1998 года, утверждает американское агентство Bloomberg.Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Обслуживать в рубляхПрезидент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях.Документ предусматривает открытие на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей счета типа "И", который ведется в рублях. В роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов.Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал, что Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Россия — надежный заемщик и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад попытается мешать; у Москвы достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил министр. Силуанов добавил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.Создание искусственных преград для обслуживания российских облигаций Силуанов назвал фарсом и предупредил о серьезных последствиях для всего мира. По мнению главы Минфина, объявление дефолта нужно Западу, чтобы взыскать замороженные резервы ЦБ."Не имеет никакого значения"Возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения, такое мнение высказал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин."Россия была признана дефолтной комитетом по CDS (Комитет по кредитным деривативам, Credit Derivatives Determinations Committees), так как она не уплатила проценты на деньги, которые дошли с задержкой до инвесторов. Поэтому с точки зрения Запада Россия уже в дефолте", - говорит Прокудин."Дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения. Равно как для нас не имеет значения сам факт дефолта, это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты", - добавил эксперт.ДефолтДефолт – невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Он может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами ("суверенный дефолт"), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.Еврооблигации - это облигации, преимущественно номинированные в иностранной валюте. Эмитенты выпускают облигации, чтобы профинансировать текущую деятельность и новые проекты компании. Еврооблигации бывают корпоративными и государственными.Западные санкцииСтраны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против России из-за Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин также отмечал, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220606/defolt-1793069280.html

https://ria.ru/20220525/gosdolg-1790684018.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798242769.html

https://ria.ru/20220626/fond-1798217435.html

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экономика, россия, сша, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии