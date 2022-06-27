https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html

Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей

Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей - РИА Новости, 27.06.2022

Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей

Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:32

2022-06-27T13:32

2022-06-27T13:32

происшествия

киржач

россия

владимирская область

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Судя по опубликованному в соцсетях видео инцидента, ДТП произошло в темное время суток. На видео пять человек стоят у машины и беседуют, в них на значительной скорости влетает другой автомобиль, люди падают на землю, автомобиль уходит в сторону, избежав столкновения с припаркованным грузовиком. По данным полиции, ДТП произошло на парковке у торгового центра в городе Киржач."По предварительной информации, 15-летний подросток, житель Московской области, находился в автомобиле ВАЗ в качестве пассажира. В отсутствие водителя подросток переместился за руль и начал движение, но не справился с управлением и совершил наезд на парковке на группу людей. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести: два молодых человека были госпитализированы и двоим назначено амбулаторное лечение", - рассказала представитель УМВД. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку."Родители подростка привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html

киржач

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, киржач, россия, владимирская область, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)