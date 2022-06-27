https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей - РИА Новости, 27.06.2022
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей
Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:32
2022-06-27T13:32
2022-06-27T13:32
происшествия
киржач
россия
владимирская область
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Судя по опубликованному в соцсетях видео инцидента, ДТП произошло в темное время суток. На видео пять человек стоят у машины и беседуют, в них на значительной скорости влетает другой автомобиль, люди падают на землю, автомобиль уходит в сторону, избежав столкновения с припаркованным грузовиком. По данным полиции, ДТП произошло на парковке у торгового центра в городе Киржач."По предварительной информации, 15-летний подросток, житель Московской области, находился в автомобиле ВАЗ в качестве пассажира. В отсутствие водителя подросток переместился за руль и начал движение, но не справился с управлением и совершил наезд на парковке на группу людей. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести: два молодых человека были госпитализированы и двоим назначено амбулаторное лечение", - рассказала представитель УМВД. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку."Родители подростка привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html
https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html
киржач
россия
владимирская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киржач, россия, владимирская область, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей, пострадали четверо