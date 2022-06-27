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Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей - РИА Новости, 27.06.2022
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Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей - РИА Новости, 27.06.2022
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей
Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:32
2022-06-27T13:32
происшествия
киржач
россия
владимирская область
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Судя по опубликованному в соцсетях видео инцидента, ДТП произошло в темное время суток. На видео пять человек стоят у машины и беседуют, в них на значительной скорости влетает другой автомобиль, люди падают на землю, автомобиль уходит в сторону, избежав столкновения с припаркованным грузовиком. По данным полиции, ДТП произошло на парковке у торгового центра в городе Киржач."По предварительной информации, 15-летний подросток, житель Московской области, находился в автомобиле ВАЗ в качестве пассажира. В отсутствие водителя подросток переместился за руль и начал движение, но не справился с управлением и совершил наезд на парковке на группу людей. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести: два молодых человека были госпитализированы и двоим назначено амбулаторное лечение", - рассказала представитель УМВД. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку."Родители подростка привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html
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киржач
россия
владимирская область
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происшествия, киржач, россия, владимирская область, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:32 27.06.2022
 
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей

Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей, пострадали четверо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток во Владимирской области за рулем автомобиля въехал в группу людей: пострадали четверо, из них двоим потребовалась госпитализация, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Судя по опубликованному в соцсетях видео инцидента, ДТП произошло в темное время суток. На видео пять человек стоят у машины и беседуют, в них на значительной скорости влетает другой автомобиль, люди падают на землю, автомобиль уходит в сторону, избежав столкновения с припаркованным грузовиком. По данным полиции, ДТП произошло на парковке у торгового центра в городе Киржач.
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"По предварительной информации, 15-летний подросток, житель Московской области, находился в автомобиле ВАЗ в качестве пассажира. В отсутствие водителя подросток переместился за руль и начал движение, но не справился с управлением и совершил наезд на парковке на группу людей. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести: два молодых человека были госпитализированы и двоим назначено амбулаторное лечение", - рассказала представитель УМВД. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.
"Родители подростка привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - отметила собеседница агентства.
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