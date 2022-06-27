https://ria.ru/20220627/dtp-1798294511.html

На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина

На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина - РИА Новости, 27.06.2022

На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина

Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции, который наехал на двух женщин, одна из которых скончалась, сообщила в понедельник пресс-служба следственного... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:34

2022-06-27T06:34

2022-06-27T06:34

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции, который наехал на двух женщин, одна из которых скончалась, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.По уголовному делу, возбужденному за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в Ногликском районе поздно вечером 25 июня, 47-летний водитель находился за рулем Toyota Mark Х в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением автомобиля.Региональный главк МВД России назначил служебную проверку по факту ДТП. По информации пресс-службы, по ее результатам сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20220129/dtp-1770132883.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия