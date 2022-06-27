https://ria.ru/20220627/dtp-1798294511.html
На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина
На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина - РИА Новости, 27.06.2022
На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина
Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции, который наехал на двух женщин, одна из которых скончалась, сообщила в понедельник пресс-служба следственного... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:34
2022-06-27T06:34
2022-06-27T06:34
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции, который наехал на двух женщин, одна из которых скончалась, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.По уголовному делу, возбужденному за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в Ногликском районе поздно вечером 25 июня, 47-летний водитель находился за рулем Toyota Mark Х в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением автомобиля.Региональный главк МВД России назначил служебную проверку по факту ДТП. По информации пресс-службы, по ее результатам сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20220129/dtp-1770132883.html
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РИА Новости
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происшествия, россия
На Сахалине в ДТП с участием полицейского погибла женщина
На Сахалине возбудили уголовное дело на сотрудника полиции, который наехал на двух женщин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции, который наехал на двух женщин, одна из которых скончалась, сообщила
в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Предварительно установлено, что в ночное время суток на неосвещаемом участке дороги водитель легкового автомобиля, являющийся сотрудником полиции, который находился не при исполнении служебных обязанностей, двигаясь по автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха совершил наезд на двух 30-летних женщин, шедших по дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть", - говорится в сообщении.
По уголовному делу, возбужденному за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла в Ногликском районе поздно вечером 25 июня, 47-летний водитель находился за рулем Toyota Mark Х в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением автомобиля.
Региональный главк МВД России назначил служебную проверку по факту ДТП. По информации пресс-службы, по ее результатам сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.