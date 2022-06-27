https://ria.ru/20220627/donbass-1798377315.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:13

2022-06-27T12:13

2022-06-27T12:13

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Гладосово - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс