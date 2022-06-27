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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:13
2022-06-27T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Гладосово - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
12:13 27.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь мин по Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Гладосово - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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