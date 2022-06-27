https://ria.ru/20220627/donbass-1798318733.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:57

2022-06-27T09:57

2022-06-27T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка