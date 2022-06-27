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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:57
2022-06-27T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка
09:57 27.06.2022 (обновлено: 12:14 27.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 15 снарядов по Гольмовскому

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК
Представители СЦКК - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Представители СЦКК . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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