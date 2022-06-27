https://ria.ru/20220627/donbass-1798304605.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:36

2022-06-27T08:36

2022-06-27T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика