https://ria.ru/20220627/donbass-1798304605.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:36
2022-06-27T08:36
2022-06-27T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
08:36 27.06.2022 (обновлено: 09:14 27.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка