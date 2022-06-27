https://ria.ru/20220627/dodon-1798464195.html

Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий

Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий - РИА Новости, 27.06.2022

Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:36

2022-06-27T15:36

2022-06-27T15:41

игорь додон

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры."Генеральная прокуратура сообщает, что сегодня, 27 июня 2022 года, бывшему президенту Молдавии было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, совершенным лицом, занимающим государственную должность, в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела "Энергоком", - сообщила генпрокуратура.По версии следствия, в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, якобы вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену на электроэнергию и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов. Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря прошлого года, своей вины он на тот момент не признал.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь додон, в мире, молдавия