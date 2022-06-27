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Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий - РИА Новости, 27.06.2022
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Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий
Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий - РИА Новости, 27.06.2022
Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий
Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:36
2022-06-27T15:41
игорь додон
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры."Генеральная прокуратура сообщает, что сегодня, 27 июня 2022 года, бывшему президенту Молдавии было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, совершенным лицом, занимающим государственную должность, в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела "Энергоком", - сообщила генпрокуратура.По версии следствия, в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, якобы вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену на электроэнергию и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов. Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря прошлого года, своей вины он на тот момент не признал.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
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игорь додон, в мире, молдавия
15:36 27.06.2022 (обновлено: 15:41 27.06.2022)
 
Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий

Прокуратура Молдавии предъявила экс-президенту Додону обвинения в превышении полномочий

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий "в интересах ОПГ" в тот период, когда он занимал пост министра экономики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
"Генеральная прокуратура сообщает, что сегодня, 27 июня 2022 года, бывшему президенту Молдавии было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, совершенным лицом, занимающим государственную должность, в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела "Энергоком", - сообщила генпрокуратура.
По версии следствия, в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, якобы вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену на электроэнергию и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов. Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря прошлого года, своей вины он на тот момент не признал.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 09:51
Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии
 
Игорь ДодонВ миреМолдавия
 
 
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