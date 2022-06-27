https://ria.ru/20220627/dnr-1798577088.html

Гражданам ДНР и ЛНР заменят права на российские без экзаменов

Гражданам ДНР и ЛНР заменят права на российские без экзаменов - РИА Новости, 27.06.2022

Гражданам ДНР и ЛНР заменят права на российские без экзаменов

Замена иностранных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР на российские будет проводиться без экзаменов, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:14

2022-06-27T22:14

2022-06-27T22:33

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замена иностранных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР на российские будет проводиться без экзаменов, сообщает пресс-центр МВД России."В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительством РФ определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.Добавляется, что в указанные категории лиц включены граждане ДНР и ЛНР, а также въехавшие в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.Как рассказали в МВД, по вопросу обмена в особом порядке также могут обратиться граждане РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента от 24 апреля 2019 года "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" и постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР или проживавшие на указанных территориях и переехавшие на постоянное проживание в Россию.Отмечается, что особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнение гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием установленной категорией лиц в России.Порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что связано с вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в закон "О безопасности дорожного движения".

https://ria.ru/20220622/donbass-1797261267.html

https://ria.ru/20220627/dnr-1798505885.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика