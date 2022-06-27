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Украинские военные в ДНР и Харькове оборудовали позиции на пищевых заводах
Украинские военные в ДНР и Харькове оборудовали позиции на пищевых заводах - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские военные в ДНР и Харькове оборудовали позиции на пищевых заводах
Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса на Украине, в Славянске и Краматорске (ДНР) и в Харькове оборудовали огневые позиции и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:49
2022-06-27T21:49
2022-06-27T21:49
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса на Украине, в Славянске и Краматорске (ДНР) и в Харькове оборудовали огневые позиции и разместили установки реактивных систем залпового огня на хлебозаводах и молокозаводе, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Несмотря на угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования продолжают использовать предприятия пищевой промышленности в военных целях, отметил Мизинцев на брифинге в понедельник."В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (город Славянск, переулок Богомольца) и молокозавода (город Краматорск, улица Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты", - сказал генерал."В Харькове на территории хлебозавода №11 (улица Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - добавил он.
https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html
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в мире, славянск, донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы украины
Украинские военные в ДНР и Харькове оборудовали позиции на пищевых заводах
Мизинцев: ВСУ в ДНР и Харькове оборудовали огневые позиции на пищевых заводах