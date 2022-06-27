https://ria.ru/20220627/dnr-1798568445.html

При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека

При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.06.2022

При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:10

2022-06-27T21:10

2022-06-27T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Горловке число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

горловка

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, украина