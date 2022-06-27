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При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека
При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 27.06.2022
При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:10
2022-06-27T21:10
2022-06-27T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Горловке число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина
При обстреле Горловки ВСУ пострадали три человека
Штаб обороны ДНР: три мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки