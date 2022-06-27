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Число жертв обстрела ДНР достигло четырех, 20 человек пострадали
Число жертв обстрела ДНР достигло четырех, 20 человек пострадали - РИА Новости, 27.06.2022
Число жертв обстрела ДНР достигло четырех, 20 человек пострадали
Число погибших в результате обстрела ДНР украинскими войсками достигло четырех, 20 человек пострадали, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:03
2022-06-27T21:03
2022-06-27T21:03
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела ДНР украинскими войсками достигло четырех, 20 человек пострадали, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до четырех человек, еще 20 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Число жертв обстрела ДНР достигло четырех, 20 человек пострадали
Штаб теробороны: число жертв обстрела ДНР достигло четырех, 20 человек пострадали