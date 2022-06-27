Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/dnr-1798564676.html
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела - РИА Новости, 27.06.2022
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела
Один человек погиб, еще один получил ранение при пожаре в результате обстрела города Ясиноватая, следует из сообщения МЧС ДНР. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:45
2022-06-27T20:45
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
лермонтов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение при пожаре в результате обстрела города Ясиноватая, следует из сообщения МЧС ДНР."В 15.55 на линию "101" поступило сообщение о пожаре из-за обстрела на улице Лермонтова в г. Ясиноватая. Как только обстрел прекратился, к указанному адресу прибыли сотрудники МЧС ДНР. По прибытии установлено горение кровли по всей площади - 900 м2. В результате попадания ВОП один человек погиб, один - получил ранение", - говорится в сообщении МЧС.Также сообщается, что в результате повторного обстрела населенного пункта водитель пожарно-спасательной части получил контузию. На данный момент пострадавшему водителю оказывается необходимая медицинская помощь.
ясиноватая
донецкая народная республика
лермонтов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, лермонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:45 27.06.2022
 
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела

МЧС ДНР: один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки
Военнослужащий демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение при пожаре в результате обстрела города Ясиноватая, следует из сообщения МЧС ДНР.
"В 15.55 на линию "101" поступило сообщение о пожаре из-за обстрела на улице Лермонтова в г. Ясиноватая. Как только обстрел прекратился, к указанному адресу прибыли сотрудники МЧС ДНР. По прибытии установлено горение кровли по всей площади - 900 м2. В результате попадания ВОП один человек погиб, один - получил ранение", - говорится в сообщении МЧС.
Также сообщается, что в результате повторного обстрела населенного пункта водитель пожарно-спасательной части получил контузию. На данный момент пострадавшему водителю оказывается необходимая медицинская помощь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
В миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаЛермонтовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала