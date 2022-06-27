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Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела - РИА Новости, 27.06.2022
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела
Один человек погиб, еще один получил ранение при пожаре в результате обстрела города Ясиноватая, следует из сообщения МЧС ДНР. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:45
2022-06-27T20:45
2022-06-27T20:45
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
лермонтов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение при пожаре в результате обстрела города Ясиноватая, следует из сообщения МЧС ДНР."В 15.55 на линию "101" поступило сообщение о пожаре из-за обстрела на улице Лермонтова в г. Ясиноватая. Как только обстрел прекратился, к указанному адресу прибыли сотрудники МЧС ДНР. По прибытии установлено горение кровли по всей площади - 900 м2. В результате попадания ВОП один человек погиб, один - получил ранение", - говорится в сообщении МЧС.Также сообщается, что в результате повторного обстрела населенного пункта водитель пожарно-спасательной части получил контузию. На данный момент пострадавшему водителю оказывается необходимая медицинская помощь.
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, лермонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела
МЧС ДНР: один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ясиноватой после обстрела