Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Клиновое - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 17.45 населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.