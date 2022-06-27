https://ria.ru/20220627/dnr-1798528753.html

Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому

Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому

Украинские войска в понедельник выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:36

2022-06-27T18:36

2022-06-27T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

горловка

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Клиновое - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 17.45 населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.

докучаевск

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, докучаевск, горловка