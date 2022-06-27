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Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому - РИА Новости, 27.06.2022
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Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому
Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому
Украинские войска в понедельник выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску, сообщает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:36
2022-06-27T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
горловка
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Клиновое - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 17.45 населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.
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в мире, докучаевск, горловка
18:36 27.06.2022
 
Украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому

Представительство ДНР: украинские боевики выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФРабота реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Град в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Клиновое - населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 17.45 населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.
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