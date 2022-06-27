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Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами - РИА Новости, 27.06.2022
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Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами - РИА Новости, 27.06.2022
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами
О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:16
2022-06-27T17:16
в мире
донецкая народная республика
сирия
наталья никонорова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова."Мы действительно ведем на данный момент переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный. В ближайшее время эти новости станут известны", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".Она в частности рассказала, что переговоры по вопросу признания ведутся с Сирией, но в целом, подчеркнула она, на другие страны оказывает давление Запад, поэтому заранее говорить о том, какие государства признают ДНР, будет неверным."Все станет известно в свое время, в ближайшее время", - заключила она.
https://ria.ru/20220622/donbass-1797261267.html
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в мире, донецкая народная республика, сирия, наталья никонорова
17:16 27.06.2022
 
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами

Глава МИД ДНР Никонорова: скоро станет известно о признании ДНР несколькими государствами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.
"Мы действительно ведем на данный момент переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный. В ближайшее время эти новости станут известны", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".
Она в частности рассказала, что переговоры по вопросу признания ведутся с Сирией, но в целом, подчеркнула она, на другие страны оказывает давление Запад, поэтому заранее говорить о том, какие государства признают ДНР, будет неверным.
"Все станет известно в свое время, в ближайшее время", - заключила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 12:42
Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСирияНаталья Никонорова
 
 
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