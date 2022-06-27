https://ria.ru/20220627/dnr-1798505885.html

Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами

Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами - РИА Новости, 27.06.2022

Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами

О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:16

2022-06-27T17:16

2022-06-27T17:16

в мире

донецкая народная республика

сирия

наталья никонорова

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова."Мы действительно ведем на данный момент переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный. В ближайшее время эти новости станут известны", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".Она в частности рассказала, что переговоры по вопросу признания ведутся с Сирией, но в целом, подчеркнула она, на другие страны оказывает давление Запад, поэтому заранее говорить о том, какие государства признают ДНР, будет неверным."Все станет известно в свое время, в ближайшее время", - заключила она.

https://ria.ru/20220622/donbass-1797261267.html

донецкая народная республика

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, сирия, наталья никонорова