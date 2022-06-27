https://ria.ru/20220627/dnr-1798505885.html
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами - РИА Новости, 27.06.2022
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами
О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:16
2022-06-27T17:16
2022-06-27T17:16
в мире
донецкая народная республика
сирия
наталья никонорова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. О признании Донецкой Народной Республики рядом государств станет известно уже в ближайшее время, на эту тему идут активные переговоры, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова."Мы действительно ведем на данный момент переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный. В ближайшее время эти новости станут известны", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".Она в частности рассказала, что переговоры по вопросу признания ведутся с Сирией, но в целом, подчеркнула она, на другие страны оказывает давление Запад, поэтому заранее говорить о том, какие государства признают ДНР, будет неверным."Все станет известно в свое время, в ближайшее время", - заключила она.
https://ria.ru/20220622/donbass-1797261267.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сирия, наталья никонорова
Глава МИД ДНР анонсировала признание республики несколькими государствами
Глава МИД ДНР Никонорова: скоро станет известно о признании ДНР несколькими государствами