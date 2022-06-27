https://ria.ru/20220627/dnr-1798479741.html

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:11

2022-06-27T16:11

2022-06-27T16:11

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска в 12.30 выпустили по Ясиноватой шест ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк