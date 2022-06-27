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Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 27.06.2022
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Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:11
2022-06-27T16:11
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска в 12.30 выпустили по Ясиноватой шест ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
16:11 27.06.2022
 
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что два человека получили ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска в 12.30 выпустили по Ясиноватой шест ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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В миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаСЦКК
 
 
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