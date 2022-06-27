https://ria.ru/20220627/dnr-1798366033.html
Пушилин назначил членов правительства ДНР
Пушилин назначил членов правительства ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Пушилин назначил членов правительства ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил членов кабинета министров республики, следует из соответствующих указов. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:52
2022-06-27T11:52
2022-06-27T12:20
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил членов кабинета министров республики, следует из соответствующих указов."Назначить Министром иностранных дел Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну. Назначить Министром внутренних дел Донецкой Народной Республики Дикого Алексея Александровича. Назначить Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Кострубицкого Алексея Александровича. Назначить Министром юстиции Донецкой Народной Республики Сироватко Юрия Николаевича", - говорится в указах главы ДНР.Пушилин подписал указы в понедельник, со дня подписания указы вступают в силу.Глава ДНР в начале июня назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР. Перед этим Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового.
https://ria.ru/20220609/dnr-1794239845.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, виталий хоценко
11:52 27.06.2022 (обновлено: 12:20 27.06.2022)
Пушилин назначил членов правительства ДНР
Пушилин подписал указ о назначении членов нового правительства ДНР