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Пушилин назначил членов правительства ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
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Пушилин назначил членов правительства ДНР
Пушилин назначил членов правительства ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Пушилин назначил членов правительства ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил членов кабинета министров республики, следует из соответствующих указов. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:52
2022-06-27T12:20
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил членов кабинета министров республики, следует из соответствующих указов."Назначить Министром иностранных дел Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну. Назначить Министром внутренних дел Донецкой Народной Республики Дикого Алексея Александровича. Назначить Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Кострубицкого Алексея Александровича. Назначить Министром юстиции Донецкой Народной Республики Сироватко Юрия Николаевича", - говорится в указах главы ДНР.Пушилин подписал указы в понедельник, со дня подписания указы вступают в силу.Глава ДНР в начале июня назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР. Перед этим Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового.
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донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, виталий хоценко
11:52 27.06.2022 (обновлено: 12:20 27.06.2022)
 
Пушилин назначил членов правительства ДНР

Пушилин подписал указ о назначении членов нового правительства ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил членов кабинета министров республики, следует из соответствующих указов.
"Назначить Министром иностранных дел Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну. Назначить Министром внутренних дел Донецкой Народной Республики Дикого Алексея Александровича. Назначить Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Кострубицкого Алексея Александровича. Назначить Министром юстиции Донецкой Народной Республики Сироватко Юрия Николаевича", - говорится в указах главы ДНР.
Пушилин подписал указы в понедельник, со дня подписания указы вступают в силу.
Глава ДНР в начале июня назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР. Перед этим Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового.
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 13:41
В Кремле прокомментировали решение об отставке правительства ДНР
 
Донецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинВиталий Хоценко
 
 
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