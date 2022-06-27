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СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье
СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2022
СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье
Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:31
2022-06-27T23:31
2022-06-27T23:31
происшествия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается в официальном Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.По данным следствия, в Одинцовском городском округе в поселке Заречье 27 июня в квартире обнаружены тела супругов: множество проникающих ножевых ранений у мужчины, у жены одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь квартиры закрыта изнутри ключами.Ведомство добавляет, что на месте происшествия работают следователи. Изъят кухонный нож, ключи и другие предметы, а также смывы в ходе осмотра помещения. Также устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, и планируется назначение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.
https://ria.ru/20220622/podmoskove-1797442716.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье
СК возбудил дело после обнаружения тел супругов с ножевыми ранениями в Московской области
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается
в официальном Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
По данным следствия, в Одинцовском городском округе в поселке Заречье 27 июня в квартире обнаружены тела супругов: множество проникающих ножевых ранений у мужчины, у жены одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь квартиры закрыта изнутри ключами.
"По данному факту следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что на месте происшествия работают следователи. Изъят кухонный нож, ключи и другие предметы, а также смывы в ходе осмотра помещения. Также устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, и планируется назначение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.