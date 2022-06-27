https://ria.ru/20220627/delo-1798585104.html

СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье

СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2022

СК возбудил дело после обнаружения изувеченных тел супругов в Подмосковье

Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:31

2022-06-27T23:31

2022-06-27T23:31

происшествия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел супругов с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается в официальном Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.По данным следствия, в Одинцовском городском округе в поселке Заречье 27 июня в квартире обнаружены тела супругов: множество проникающих ножевых ранений у мужчины, у жены одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь квартиры закрыта изнутри ключами.Ведомство добавляет, что на месте происшествия работают следователи. Изъят кухонный нож, ключи и другие предметы, а также смывы в ходе осмотра помещения. Также устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, и планируется назначение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.

https://ria.ru/20220622/podmoskove-1797442716.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)