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СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму - РИА Новости, 27.06.2022
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СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму - РИА Новости, 27.06.2022
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму
Следователи СК РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела украинскими военными плавучей буровой установки "Таврида" "Черноморнефтегаза", сообщается в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:30
2022-06-27T22:38
происшествия
в мире
жкх
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
черноморнефтегаз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела украинскими военными плавучей буровой установки "Таврида" "Черноморнефтегаза", сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) "Таврида" "Черноморнефтегаза", - говорится в сообщении.
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происшествия, в мире, жкх, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), черноморнефтегаз
22:30 27.06.2022 (обновлено: 22:38 27.06.2022)
 
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму

СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки "Черноморнефтегаза"

© Фото : ЧерноморнефтегазСамоподъемная плавучая буровая установка "Таврида"
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Самоподъемная плавучая буровая установка "Таврида". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела украинскими военными плавучей буровой установки "Таврида" "Черноморнефтегаза", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) "Таврида" "Черноморнефтегаза", - говорится в сообщении.
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:32Специальная военная операция на Украине
В Крыму заверили, что все пострадавшие от обстрела получат пособия
 
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