https://ria.ru/20220627/delo-1798579426.html
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму - РИА Новости, 27.06.2022
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму
Следователи СК РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела украинскими военными плавучей буровой установки "Таврида" "Черноморнефтегаза", сообщается в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:30
2022-06-27T22:30
2022-06-27T22:38
происшествия
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жкх
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
черноморнефтегаз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела украинскими военными плавучей буровой установки "Таврида" "Черноморнефтегаза", сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) "Таврида" "Черноморнефтегаза", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, в мире, жкх, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), черноморнефтегаз
22:30 27.06.2022 (обновлено: 22:38 27.06.2022)
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки "Черноморнефтегаза"