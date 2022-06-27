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СК расследовал дело двух братьев, напавших в 2002 году на профессора МГУ - РИА Новости, 27.06.2022
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СК расследовал дело двух братьев, напавших в 2002 году на профессора МГУ
СК расследовал дело двух братьев, напавших в 2002 году на профессора МГУ - РИА Новости, 27.06.2022
СК расследовал дело двух братьев, напавших в 2002 году на профессора МГУ
Московские следователи завершили дело двух братьев, скрывавшихся 19 лет после разбойного нападения на профессора МГУ, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:28
2022-06-27T14:28
россия
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московские следователи завершили дело двух братьев, скрывавшихся 19 лет после разбойного нападения на профессора МГУ, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным СК, вечером 19 марта 2002 года, когда водитель высадил профессора у дома на улице Паустовского и уехал, злоумышленники вошли за ним в подъезд и избили, забрав его телефон. Ученого госпитализировали. Нападавших было трое, о задержании двух братьев, ранее неоднократно судимых, СК сообщил в апреле 2021 года, их арестовали по обвинению о разбое и покушении на убийство."Завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), пунктом "в" части 3 статьи 162 УК РФ (разбой)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", - сказала Иванова.Она добавила, что следователи продолжают искать третьего нападавшего.Как ранее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший - историк, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов.
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мгу имени м. в. ломоносова
14:28 27.06.2022
 
СК расследовал дело двух братьев, напавших в 2002 году на профессора МГУ

СК расследовал дело двух братьев, скрывавшихся 19 лет после нападения на профессора МГУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московские следователи завершили дело двух братьев, скрывавшихся 19 лет после разбойного нападения на профессора МГУ, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным СК, вечером 19 марта 2002 года, когда водитель высадил профессора у дома на улице Паустовского и уехал, злоумышленники вошли за ним в подъезд и избили, забрав его телефон. Ученого госпитализировали. Нападавших было трое, о задержании двух братьев, ранее неоднократно судимых, СК сообщил в апреле 2021 года, их арестовали по обвинению о разбое и покушении на убийство.
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"Завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), пунктом "в" части 3 статьи 162 УК РФ (разбой)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", - сказала Иванова.
Она добавила, что следователи продолжают искать третьего нападавшего.
Как ранее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший - историк, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов.
 
РоссияМоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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