https://ria.ru/20220627/defolt-1798387607.html

В Кремле назвали сообщения Bloomberg о дефолте в России неправомерными

В Кремле назвали сообщения Bloomberg о дефолте в России неправомерными - РИА Новости, 27.06.2022

В Кремле назвали сообщения Bloomberg о дефолте в России неправомерными

В Кремле не согласны с утверждениями, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:31

2022-06-27T12:31

2022-06-27T13:23

россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кремле не согласны с утверждениями, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что позиция российского руководства хорошо известна. Она заключается в том, что Запад незаконно заблокировал активы и попытки каким-либо образом использовать эти деньги также будут незаконны, "по сути говоря, будут означать прямое воровство".Американское агентство Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел дефолт — впервые с 1918 года.Минфин 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных евробондов, при этом сделал это заранее, так как позднее Минфин США ожидаемо отказался продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.Агентство объясняет дефолт как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Bloomberg пишет, что дефолт пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Президент Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.Страны Запада после начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины ввели несколько раундов новых санкций, в том числе заблокировали золотовалютные резервы ЦБ на сумму примерно 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220627/defolt-1798340908.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия