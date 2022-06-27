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Экономист: дефолт по евробондам для России уже не имеет никакого значения - РИА Новости, 27.06.2022
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Экономист: дефолт по евробондам для России уже не имеет никакого значения
Экономист: дефолт по евробондам для России уже не имеет никакого значения - РИА Новости, 27.06.2022
Экономист: дефолт по евробондам для России уже не имеет никакого значения
Возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения, такое мнение высказал РИА Новости главный макроэкономист УК... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T00:29
2022-06-27T03:07
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения, такое мнение высказал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее Министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как пишет агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, и месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает."Дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения. Равно как для нас не имеет значения сам факт дефолта, это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты", - добавил эксперт.Согласно материалам комитета по кредитным деривативам, в середине мая держатели евробондов "Россия-2022" подали уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска. Срок погашения бондов наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов была произведена только 2 мая. Условия выпуска предусматривают начисление процентов до тех пор, пока основная сумма не будет погашена. Однако при погашении выпуска 1,9 миллиона долларов дополнительных процентов не были выплачены, говорится в материалах комитета.Минфин России в начале июня сообщал, что готов урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям "Россия-2022" в связи с информацией о наличии у ряда владельцев требований по выплате дополнительных процентов. Кроме того, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявлял, что прекращение выплат по российским еврооблигациям в иновалюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством, а Россия не отказывается от исполнения обязательств и предпринимает все действия, чтобы довести в полном объеме средства до инвесторов.
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экономика, россия, сша
00:29 27.06.2022 (обновлено: 03:07 27.06.2022)
 
Экономист: дефолт по евробондам для России уже не имеет никакого значения

Экономист Прокудин заявил, что с точки зрения Запада Россия уже в дефолте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ
Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения, такое мнение высказал РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.
Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее Министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.
Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как пишет агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, и месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.
"Россия была признана дефолтной комитетом по CDS (Комитет по кредитным деривативам, Credit Derivatives Determinations Committees), так как она не уплатила проценты на деньги, которые дошли с задержкой до инвесторов. Поэтому с точки зрения Запада Россия уже в дефолте", - говорит Прокудин.
"Дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения. Равно как для нас не имеет значения сам факт дефолта, это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты", - добавил эксперт.
Согласно материалам комитета по кредитным деривативам, в середине мая держатели евробондов "Россия-2022" подали уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска. Срок погашения бондов наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов была произведена только 2 мая. Условия выпуска предусматривают начисление процентов до тех пор, пока основная сумма не будет погашена. Однако при погашении выпуска 1,9 миллиона долларов дополнительных процентов не были выплачены, говорится в материалах комитета.
Минфин России в начале июня сообщал, что готов урегулировать в двустороннем порядке претензии инвесторов к полноте исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям "Россия-2022" в связи с информацией о наличии у ряда владельцев требований по выплате дополнительных процентов. Кроме того, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявлял, что прекращение выплат по российским еврооблигациям в иновалюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством, а Россия не отказывается от исполнения обязательств и предпринимает все действия, чтобы довести в полном объеме средства до инвесторов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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