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В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках - РИА Новости, 27.06.2022
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В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках - РИА Новости, 27.06.2022
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках
Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:24
2022-06-27T16:41
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в ближайшие дни."Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны информирует, что в настоящее время против Безопасной госсети передачи данных, других госучреждений Литвы и частных предприятий осуществляется интенсивная DDoS-атака. Оказание услуг части пользователей сети затруднено, проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении пресс-службы литовского минобороны.Отмечается, что наиболее атакуемым сайтам предоставляется допзащита, ведутся также переговоры с международными поставщиками интернет-услуг для поиска решений по нормализации ситуации."Очень вероятно, что в ближайшие дни будут осуществляться похожие или даже большей интенсивности атаки, особенно в сфере транспорта, энергетики и финансов", - приводятся слова временно исполняющего обязанности директора центра Йонаса Скардинскаса.Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.
https://ria.ru/20220624/kiberataki-1797939046.html
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литва, кибербезопасность, в мире, технологии, россия
16:24 27.06.2022 (обновлено: 16:41 27.06.2022)
 
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках

Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против предприятий

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в ближайшие дни.
"Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны информирует, что в настоящее время против Безопасной госсети передачи данных, других госучреждений Литвы и частных предприятий осуществляется интенсивная DDoS-атака. Оказание услуг части пользователей сети затруднено, проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении пресс-службы литовского минобороны.
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"Очень вероятно, что в ближайшие дни будут осуществляться похожие или даже большей интенсивности атаки, особенно в сфере транспорта, энергетики и финансов", - приводятся слова временно исполняющего обязанности директора центра Йонаса Скардинскаса.
Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.
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