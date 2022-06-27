https://ria.ru/20220627/ddos-ataki-1798484663.html

В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках

В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках - РИА Новости, 27.06.2022

В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках

Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:24

2022-06-27T16:24

2022-06-27T16:41

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в ближайшие дни."Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны информирует, что в настоящее время против Безопасной госсети передачи данных, других госучреждений Литвы и частных предприятий осуществляется интенсивная DDoS-атака. Оказание услуг части пользователей сети затруднено, проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении пресс-службы литовского минобороны.Отмечается, что наиболее атакуемым сайтам предоставляется допзащита, ведутся также переговоры с международными поставщиками интернет-услуг для поиска решений по нормализации ситуации."Очень вероятно, что в ближайшие дни будут осуществляться похожие или даже большей интенсивности атаки, особенно в сфере транспорта, энергетики и финансов", - приводятся слова временно исполняющего обязанности директора центра Йонаса Скардинскаса.Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.

https://ria.ru/20220624/kiberataki-1797939046.html

https://ria.ru/20220620/kibervmeshatelstvo-1796642895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, кибербезопасность, в мире, технологии, россия