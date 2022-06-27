https://ria.ru/20220627/ddos-ataki-1798484663.html
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках - РИА Новости, 27.06.2022
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках
Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:24
2022-06-27T16:24
2022-06-27T16:41
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, похожие или даже более интенсивные ожидаются в ближайшие дни."Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны информирует, что в настоящее время против Безопасной госсети передачи данных, других госучреждений Литвы и частных предприятий осуществляется интенсивная DDoS-атака. Оказание услуг части пользователей сети затруднено, проводятся восстановительные работы", - говорится в сообщении пресс-службы литовского минобороны.Отмечается, что наиболее атакуемым сайтам предоставляется допзащита, ведутся также переговоры с международными поставщиками интернет-услуг для поиска решений по нормализации ситуации."Очень вероятно, что в ближайшие дни будут осуществляться похожие или даже большей интенсивности атаки, особенно в сфере транспорта, энергетики и финансов", - приводятся слова временно исполняющего обязанности директора центра Йонаса Скардинскаса.Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.
https://ria.ru/20220624/kiberataki-1797939046.html
https://ria.ru/20220620/kibervmeshatelstvo-1796642895.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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литва, кибербезопасность, в мире, технологии, россия
16:24 27.06.2022 (обновлено: 16:41 27.06.2022)
В Литве заявили об интенсивных DDoS-атаках
Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против предприятий