https://ria.ru/20220627/concert-1798521279.html

Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня

Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня - РИА Новости, 27.06.2022

Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня

Гала-концерт "Чайковский Nights" состоится 9 июля в усадьбе Демьяново в Клину на Фестивале искусств Чайковского под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:37

2022-06-27T18:37

2022-06-27T18:45

культура

новости культуры

юрий башмет

светлана захарова

вадим репин

клин

большой театр

ильдар абдразаков

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гала-концерт "Чайковский Nights" состоится 9 июля в усадьбе Демьяново в Клину на Фестивале искусств Чайковского под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Это спецпроект смотра. Участники концерта – прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, звезда оперы Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев и другие. За дирижерским пультом симфонического оркестра "Новая Россия" – маэстро Башмет.Вход – бесплатный."Сейчас в связи с общей ситуацией в мире сам факт проведения фестиваля Петра Ильича Чайковского приобрел особое значение. Программа будет интересная, каждый концерт – яркий, особенный и каждый – наше приношение великому композитору. Чайковского запретить невозможно, его музыка вечна", — говорит худрук фестиваля Юрий Башмет.VIII Международный фестиваль искусств Чайковского в Клину пройдет с 1 по 10 июля.

https://ria.ru/20220627/konkurs-1798343775.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий башмет, светлана захарова, вадим репин, клин, большой театр, ильдар абдразаков