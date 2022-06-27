https://ria.ru/20220627/concert-1798521279.html
Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня
Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня - РИА Новости, 27.06.2022
Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня
Гала-концерт "Чайковский Nights" состоится 9 июля в усадьбе Демьяново в Клину на Фестивале искусств Чайковского под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:37
2022-06-27T18:37
2022-06-27T18:45
культура
новости культуры
юрий башмет
светлана захарова
вадим репин
клин
большой театр
ильдар абдразаков
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гала-концерт "Чайковский Nights" состоится 9 июля в усадьбе Демьяново в Клину на Фестивале искусств Чайковского под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Это спецпроект смотра. Участники концерта – прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, звезда оперы Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев и другие. За дирижерским пультом симфонического оркестра "Новая Россия" – маэстро Башмет.Вход – бесплатный."Сейчас в связи с общей ситуацией в мире сам факт проведения фестиваля Петра Ильича Чайковского приобрел особое значение. Программа будет интересная, каждый концерт – яркий, особенный и каждый – наше приношение великому композитору. Чайковского запретить невозможно, его музыка вечна", — говорит худрук фестиваля Юрий Башмет.VIII Международный фестиваль искусств Чайковского в Клину пройдет с 1 по 10 июля.
https://ria.ru/20220627/konkurs-1798343775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий башмет, светлана захарова, вадим репин, клин, большой театр, ильдар абдразаков
18:37 27.06.2022 (обновлено: 18:45 27.06.2022)
Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июня
Гала-концерт "Чайковский Nights" пройдет в Клину 9 июля на смотре под руководством Башмета
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гала-концерт "Чайковский Nights" состоится 9 июля в усадьбе Демьяново в Клину на Фестивале искусств Чайковского под руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Это спецпроект смотра.
"Световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки, все будет посвящено музыке Петра Ильича Чайковского. Формат опен-эйр позволяет посетить этот концерт пяти тысячам зрителей", — говорится в сообщении.
Участники концерта – прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, звезда оперы Ильдар Абдразаков, пианист Дмитрий Маслеев и другие. За дирижерским пультом симфонического оркестра "Новая Россия" – маэстро Башмет.
"Сейчас в связи с общей ситуацией в мире сам факт проведения фестиваля Петра Ильича Чайковского приобрел особое значение. Программа будет интересная, каждый концерт – яркий, особенный и каждый – наше приношение великому композитору. Чайковского запретить невозможно, его музыка вечна", — говорит худрук фестиваля Юрий Башмет.
VIII Международный фестиваль искусств Чайковского в Клину пройдет с 1 по 10 июля.