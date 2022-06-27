https://ria.ru/20220627/chereshnya-1798367152.html
В Японии ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat продали за 300 долларов
В Японии ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat продали за 300 долларов - РИА Новости, 27.06.2022
В Японии ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat продали за 300 долларов
Максимальная цена за одну ягоду на первых торгах черешни сорта Aomori Heartbeat в Японии составила 40 тысяч иен, то есть около 296 долларов, сообщил телеканал... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:53
2022-06-27T11:53
2022-06-27T12:26
в мире
япония
аомори (префектура)
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ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Максимальная цена за одну ягоду на первых торгах черешни сорта Aomori Heartbeat в Японии составила 40 тысяч иен, то есть около 296 долларов, сообщил телеканал NHK.Производители из префектуры Аомори три года назад начали активно продвигать на рынок выведенный ими сорт Aomori Heartbeat.На первых торгах этого года цена за одну ягоду стала рекордной. Коробка с 15 ягодами была продана за 600 тысяч иен (4,4 тысячи долларов), цена за одну ягоду составила 40 тысяч иен (296 долларов). Это на 25% выше цен прошлого года. Всего продано 11 коробок.Новый сорт отличается величиной ягод – до 2-2,5 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, балансом насыщенного вкуса.
https://ria.ru/20220605/chereshnya-1793065640.html
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, аомори (префектура)
11:53 27.06.2022 (обновлено: 12:26 27.06.2022)
В Японии ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat продали за 300 долларов
В Японии ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat продали за сорок тысяч иен
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Максимальная цена за одну ягоду на первых торгах черешни сорта Aomori Heartbeat в Японии составила 40 тысяч иен, то есть около 296 долларов, сообщил телеканал NHK.
Производители из префектуры Аомори
три года назад начали активно продвигать на рынок выведенный ими сорт Aomori Heartbeat.
На первых торгах этого года цена за одну ягоду стала рекордной. Коробка с 15 ягодами была продана за 600 тысяч иен (4,4 тысячи долларов), цена за одну ягоду составила 40 тысяч иен (296 долларов). Это на 25% выше цен прошлого года. Всего продано 11 коробок.
Новый сорт отличается величиной ягод – до 2-2,5 сантиметра в диаметре, ярко-красным цветом, блеском, балансом насыщенного вкуса.