https://ria.ru/20220627/boykot-1798285712.html

Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России

Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России - РИА Новости, 27.06.2022

Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита "Большой двадцатки", если в нем будет участвовать президент России... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T00:55

2022-06-27T00:55

2022-06-27T10:28

в мире

россия

большая двадцатка

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита "Большой двадцатки", если в нем будет участвовать президент России Владимир Путин.Фон дер Ляйен добавила, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, чтобы та отказала России в участии в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за ситуации на Украине. Однако официальная Джакарта на это ответила, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение о формате участия России будет принято по мере приближения саммита, в любом случае у Владимира Путина имеется приглашение на форум и Москва продолжает работу в его рамках.

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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в мире, россия, большая двадцатка, еврокомиссия