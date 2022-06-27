00:55 27.06.2022 (обновлено: 10:28 27.06.2022)
Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием Путина
© AFP 2022 / Jonathan ErnstПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G7 в Германии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G7 в Германии
БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита "Большой двадцатки", если в нем будет участвовать президент России Владимир Путин.
"Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована "Большая двадцатка". Поэтому я не поддерживаю это", — сказала она в интервью немецкому телеканалу ZDF на полях саммита "Большой семерки".
Фон дер Ляйен добавила, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.
Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, чтобы та отказала России в участии в саммите "двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за ситуации на Украине. Однако официальная Джакарта на это ответила, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня. В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение о формате участия России будет принято по мере приближения саммита, в любом случае у Владимира Путина имеется приглашение на форум и Москва продолжает работу в его рамках.