https://ria.ru/20220627/bolnitsy-1798478802.html

В больницах есть все необходимые медизделия, заявили в Минпромторге

В больницах есть все необходимые медизделия, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 27.06.2022

В больницах есть все необходимые медизделия, заявили в Минпромторге

Российские медицинские учреждения полностью обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, это достигнуто благодаря локализации многих производств и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:07

2022-06-27T16:07

2022-06-27T16:07

экономика

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские медицинские учреждения полностью обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, это достигнуто благодаря локализации многих производств и налаживании поставок из дружественных стран, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.На прошлой неделе в СМИ появлялись сообщения о нехватке в больницах медицинских расходных материалов, а именно: шунтов для медицинских операций, различных видов протезов, в том числе для кардиохирургии, и шовных материалов.Также ведется работа с профессиональным сообществом и ассоциациями производителей медизделий по оценке возможностей локальных производителей, заверили в Минпромторге."В настоящее время на территории Российской Федерации действует 52 регистрационных удостоверения (11 организаций) на производство медицинских изделий для шунтирования (17 из них производятся отечественными производителями)", - рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что производство этой продукции в РФ по итогам первого квартала 2022 года увеличилось в стоимостном выражении на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в натуральном выражении - на 50%.В Минпромторге также напомнили, что в России есть 8 организаций, занимающихся протезами для сердечно-сосудистой хирургии, которые производят 46,7% общего количества протезов в стране. "Общий объем производства протезов для сердечно-сосудистой хирургии предприятиями, расположенными на территории РФ, по итогам первого квартала 2022 года увеличился на 86,5% стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 88,2% в натуральном выражении", - пояснили в ведомстве.В Минпромторге также заверили в отсутствии проблем с обеспечением шовными материалами: в России сейчас их производят 28 организаций и по итогам первого квартала 2022 года выпуск вырос на 19,2% в стоимостном выражении и на 30,4% - в натуральном.

https://ria.ru/20220618/kuban-1796463092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)