https://ria.ru/20220627/bokeriya-1798586420.html

Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева

Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева - РИА Новости, 27.06.2022

Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:30

2022-06-27T19:30

2022-06-27T23:44

общество

здоровье - общество

лео бокерия

российская академия наук

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра Бакулева.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что известного хирурга и академика РАН Лео Бокерию якобы отстранили от заведования хирургическим отделением.Все подразделения центра Бакулева функционируют в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме, уточнили в пресс-службе. Ранее в связи с проведением плановых мероприятий внутреннего контроля ряду пациентов отделения хирургического лечения интерактивной патологии необходимая медицинская помощь была оказана в других подразделениях центра, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220106/bokeriya-1766194874.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, лео бокерия, российская академия наук