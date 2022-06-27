https://ria.ru/20220627/bokeriya-1798586420.html
Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева
Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева - РИА Новости, 27.06.2022
Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:30
2022-06-27T19:30
2022-06-27T23:44
общество
здоровье - общество
лео бокерия
российская академия наук
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра Бакулева.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что известного хирурга и академика РАН Лео Бокерию якобы отстранили от заведования хирургическим отделением.Все подразделения центра Бакулева функционируют в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме, уточнили в пресс-службе. Ранее в связи с проведением плановых мероприятий внутреннего контроля ряду пациентов отделения хирургического лечения интерактивной патологии необходимая медицинская помощь была оказана в других подразделениях центра, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220106/bokeriya-1766194874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, лео бокерия, российская академия наук
19:30 27.06.2022 (обновлено: 23:44 27.06.2022)
Бокерия продолжит руководить хирургическим отделением центра Бакулева
Бокерия продолжит по совместительству руководить хирургическим отделением центра Бакулева
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра Бакулева.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что известного хирурга и академика РАН Лео Бокерию
якобы отстранили от заведования хирургическим отделением.
"Президент центра Лео Антонович Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения. Руководителем отделения по клинической работе назначен доктор медицинских наук Сергей Донаканян, работающий в отделении с 2009 года. Информация, распространенная ранее рядом Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Все подразделения центра Бакулева функционируют в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме, уточнили в пресс-службе. Ранее в связи с проведением плановых мероприятий внутреннего контроля ряду пациентов отделения хирургического лечения интерактивной патологии необходимая медицинская помощь была оказана в других подразделениях центра, пояснили в пресс-службе.