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В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям - РИА Новости, 27.06.2022
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В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям
В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям - РИА Новости, 27.06.2022
В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям
Ассоциация блогеров и агентств ведет работу над тем, чтобы государство признало блогинг профессией и приравняло интернет-маркетинг к IT-компаниям, рассказал... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:58
2022-06-27T15:58
россия
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ассоциация блогеров и агентств ведет работу над тем, чтобы государство признало блогинг профессией и приравняло интернет-маркетинг к IT-компаниям, рассказал сооснователь ассоциации Максим Перлин."Нам бы хотелось, чтобы государство признало интернет-маркетинг как индустрию, чтобы государство признало блогеров как профессию", - сказал Перлин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, ассоциация уже создала рабочую группу, которая занимается этим направлением."Третье важное направление, которое мы хотим от государства - это приравнять компании, которые работают с блогерами к IT-компаниями и мультипликаторам, и соответственно транслировать все преференции и льготы, которые у последних есть", - добавил Перлин.Основными задачами ассоциации будет регулирование взаимоотношений индустрии с юрлицами, государством и встраивание внутренний рыночной этики, сказал Перлин.Президент ассоциации Татьяна Иванова рассказала, что сейчас в объедение входят 36 агентств, которые в общей сложности составляют около 65% рынка."Наша задача - это выстраивать бизнес-отношения, консолидировать рынок, а воспитывать должна семья и школа, и это, я считаю, категорически неправильный тезис - накладывать воспитательную функцию на блогеров, тогда мы должны воспитательную функцию накладывать на артистов, музыкантов, водителей такси и всех-всех, мы все-таки - это бизнес-ассоциация про бизнес взаимоотношения внутри рынка", - сказала Иванова в ответ на вопрос журналистов, будет ли ассоциация заниматься воспитательной и этической составляющей контента для молодого поколения.
https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html
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россия, экономика
15:58 27.06.2022
 
В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям

В ассоциации блогеров работают над тем, чтобы государство признало блогинг профессией

© Depositphotos / GrinPhotoДевушка-блогер снимает видео на телефон
Девушка-блогер снимает видео на телефон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / GrinPhoto
Девушка-блогер снимает видео на телефон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ассоциация блогеров и агентств ведет работу над тем, чтобы государство признало блогинг профессией и приравняло интернет-маркетинг к IT-компаниям, рассказал сооснователь ассоциации Максим Перлин.
"Нам бы хотелось, чтобы государство признало интернет-маркетинг как индустрию, чтобы государство признало блогеров как профессию", - сказал Перлин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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По его словам, ассоциация уже создала рабочую группу, которая занимается этим направлением.
"Третье важное направление, которое мы хотим от государства - это приравнять компании, которые работают с блогерами к IT-компаниями и мультипликаторам, и соответственно транслировать все преференции и льготы, которые у последних есть", - добавил Перлин.
Основными задачами ассоциации будет регулирование взаимоотношений индустрии с юрлицами, государством и встраивание внутренний рыночной этики, сказал Перлин.
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Президент ассоциации Татьяна Иванова рассказала, что сейчас в объедение входят 36 агентств, которые в общей сложности составляют около 65% рынка.
"Наша задача - это выстраивать бизнес-отношения, консолидировать рынок, а воспитывать должна семья и школа, и это, я считаю, категорически неправильный тезис - накладывать воспитательную функцию на блогеров, тогда мы должны воспитательную функцию накладывать на артистов, музыкантов, водителей такси и всех-всех, мы все-таки - это бизнес-ассоциация про бизнес взаимоотношения внутри рынка", - сказала Иванова в ответ на вопрос журналистов, будет ли ассоциация заниматься воспитательной и этической составляющей контента для молодого поколения.
 
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