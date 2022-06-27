https://ria.ru/20220627/blogery-1798475252.html

В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям

В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям - РИА Новости, 27.06.2022

В ассоциации блогеров призвали приравнять интернет-маркетинг к IT-компаниям

Ассоциация блогеров и агентств ведет работу над тем, чтобы государство признало блогинг профессией и приравняло интернет-маркетинг к IT-компаниям, рассказал... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:58

2022-06-27T15:58

2022-06-27T15:58

россия

экономика

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ассоциация блогеров и агентств ведет работу над тем, чтобы государство признало блогинг профессией и приравняло интернет-маркетинг к IT-компаниям, рассказал сооснователь ассоциации Максим Перлин."Нам бы хотелось, чтобы государство признало интернет-маркетинг как индустрию, чтобы государство признало блогеров как профессию", - сказал Перлин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, ассоциация уже создала рабочую группу, которая занимается этим направлением."Третье важное направление, которое мы хотим от государства - это приравнять компании, которые работают с блогерами к IT-компаниями и мультипликаторам, и соответственно транслировать все преференции и льготы, которые у последних есть", - добавил Перлин.Основными задачами ассоциации будет регулирование взаимоотношений индустрии с юрлицами, государством и встраивание внутренний рыночной этики, сказал Перлин.Президент ассоциации Татьяна Иванова рассказала, что сейчас в объедение входят 36 агентств, которые в общей сложности составляют около 65% рынка."Наша задача - это выстраивать бизнес-отношения, консолидировать рынок, а воспитывать должна семья и школа, и это, я считаю, категорически неправильный тезис - накладывать воспитательную функцию на блогеров, тогда мы должны воспитательную функцию накладывать на артистов, музыкантов, водителей такси и всех-всех, мы все-таки - это бизнес-ассоциация про бизнес взаимоотношения внутри рынка", - сказала Иванова в ответ на вопрос журналистов, будет ли ассоциация заниматься воспитательной и этической составляющей контента для молодого поколения.

https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html

https://ria.ru/20220627/vkontakte-1798470617.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика